CPLT instruirá sumario contra Subsecretaría de Interior por correos electrónicos de ex subsecretario Galli



El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió instruir un sumario en contra de la Subsecretaría de Interior por lo ocurrido con los correos electrónicos enviados y recibidos por el ex subsecretario Francisco Galli, requeridos vía Ley de Transparencia. Esto tras denegar la solicitud realizada por la Subsecretaría del Interior de ampliar por 4 meses el plazo para entregar las copias de dichas comunicaciones, luego de haber informado oficialmente al CPLT que habían sido borrados y retractarse de dicha versión.

Asimismo, el titular del CPLT, Francisco Leturia, informó que la entidad remitirá los antecedentes de lo ocurrido a la Contraloría General de la República para los fines que dicho órgano estime pertinentes.

Leturia comentó que el Consejo Directivo identificó situaciones inéditas y de gravedad en el proceso de cumplimiento de esta decisión, que deben abordarse. Primero, refirió a la política y procedimientos internos de gestión documental del Ministerio del Interior, señalando que “la información que maneja no es para que no la puedan encontrar en los computadores y vamos a tomar medidas sobre eso”.

Sobre la última comunicación que envió la Subsecretaría al CPLT sobre este tema, detalló que en la respuesta se afirmaba que: “los correos electrónicos que después aparecieron, habían sido borrados por el Subsecretario Galli”.

La subsecretaría de Interior solicitó un plazo adicional de cuatro meses para realizar la entrega de los correos al reclamante, requerimiento que no fue acogido por el Consejo.