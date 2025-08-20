miércoles 20 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 20-08-2025
    CPLT pone a disposición de la ciudadanía respuesta del SII que entrega información sobre la determinación de avalúo fiscal.
    Publicidad 12

    En el marco de su labor de promoción del derecho de acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer la respuesta entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto al procedimiento de determinación del avalúo fiscal de bienes raíces no agrícolas que, conforme a la normativa vigente, debiera entrar en vigencia el 2026, tema de alto interés ciudadano por su impacto en el cálculo del impuesto territorial o contribuciones.
    En la nueva respuesta dada en julio, el SII explicó que el reavalúo fiscal se realiza de manera masiva y simultánea cada cuatro años, en todas las comunas del país, a partir de un estudio técnico basado en las más de 2 millones de transferencias de bienes raíces efectivamente realizadas en ese período, tasaciones bancarias, y otras fuentes de información complementarias, tales como valores de arriendo declarados, ofertas inmobiliarias públicas, y datos proporcionados por mesas técnicas, corredores y universidades.
    Tanto los oficios del CPLT requiriendo información al SII como las respuestas de dicho órgano se encuentran disponibles para su consulta por parte de la ciudadanía en: Nota Oficios CPLT


    Freddy Mora | Imprimir | 43

    Otras noticias

    Robinson Flores oficializa su candidatura a diputado por el Distrito 18
    Robinson Flores oficializa su candidatura a diputado por el Distrito 18
    SERVEL: comenzó el plazo para efectuar reclamaciones al padrón electoral auditado
    SERVEL: comenzó el plazo para efectuar reclamaciones al padrón electoral…
    Partidos políticos declararon candidaturas a diputados y senadores en el Maule
    Partidos políticos declararon candidaturas a diputados y senadores en…
    Encuesta Pulso Ciudadano: Jeannette Jara se mantiene en primer lugar sobre José Antonio Kast.
    Encuesta Pulso Ciudadano: Jeannette Jara se mantiene en primer lugar sobre…
    CADEM: 32% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 66% lo desaprueba
    CADEM: 32% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 66% lo desaprueba
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para