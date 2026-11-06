Política 06-11-2026

CPLT revela radiografía municipal 2026: solo 23 de 345 municipios cumplen al 100% con transparencia



El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó entre abril y julio de 2026 una fiscalización a los 345 municipios del país, evaluando si la información que deben publicar por mandato de la Ley de Transparencia está disponible, actualizada y completa. Alcanzar el 100% significa que no se detectaron incumplimientos en ninguno de los aspectos fiscalizados.

El resultado nacional pasó de 81,8% en 2025 a 88,5% este año, el nivel más alto en las fiscalizaciones municipales de transparencia activa del CPLT desde que se lleva registro (2012). Sin embargo, persisten brechas en la publicación de antecedentes fundamentales para seguir el destino de los recursos públicos, especialmente sobre compras, presupuesto y deudas.

Conocer qué compra una municipalidad, cómo gasta su presupuesto y cuánto debe es difícil cuando la información no está publicada, está incompleta o no se encuentra actualizada. En la fiscalización se pudo constatar que, aunque el cumplimiento promedio aumentó 6,7 puntos porcentuales respecto de 2025, solo 23 municipalidades alcanzaron el 100% de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa.

En el ranking municipal, Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt se encuentran entre los 23 municipios que comparten el primer lugar con el máximo puntaje. En el extremo inferior, los cinco resultados más bajos correspondieron a Huasco, con 43,6%; Curarrehue, con 47,2%; Catemu, con 49,9%; Longaví, con 51,6%; e Independencia, con 52,6%.

Las principales deficiencias se concentran en la disponibilidad de información necesaria para revisar el uso del dinero municipal, ya sea por ausencia o desactualización. La publicación de antecedentes sobre presupuesto obtuvo un 74% de cumplimiento y la de adquisiciones y contrataciones, un 76,9%. La materia que las sigue es las decisiones municipales que afectan a personas o entidades, con un 81,8%.

