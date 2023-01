Política 11-01-2023

CPLT subrayó necesidad de mejorar el acceso a información para la toma de decisiones



Un llamado a mejorar la calidad de la información que se usa para entender, analizar y actuar frente a problemáticas que afectan la paz social como el crimen organizado, hizo el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia.

El titular de Transparencia subrayó en un encuentro realizado en Temuco, que: “Acá estamos hablando de violencia, pero sobre todo de convivencia pacífica. No quisiera hablar tanto de crimen organizado, porque hay veces que eso genera una sensación (errada) de una zona del país que está estigmatizada y no es justo”. Y agregó: “ parte de esta reunión busca transmitirle al resto del país que aquí la gente está mucho más unida, que no hay tantas diferencias, que se puede trabajar en conjunto y que estamos súper comprometidos en solucionar los problemas que son nacionales”.

Leturia valoró especialmente el respaldo del gobierno del presidente Gabriel Boric en la realización de este encuentro, comunicada a través de una carta firmada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: “Agradecemos el apoyo y respaldo del gobierno en esta iniciativa, que busca promover el acceso a la información de calidad asociada al crimen organizado, y con ello la unión, el diálogo y la paz, caminos que tenemos que recorrer”.

Abordó también el valor de información adecuada y de calidad para abordar fenómenos asociados a seguridad pública y crimen organizado, con la finalidad de mejorar los procesos de toma de decisión y políticas públicas.