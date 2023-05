Cultura 12-05-2023

Creadoras, la docuserie que destaca a mujeres artistas del Maule estrena su 2da temporada

- El episodio inicial de este trabajo a cargo de Revista Endémica, tiene como protagonista a la fotógrafa y realizadora audiovisual Fernanda Rojas, quien comparte su historia, procesos creativos e inspiración.

Uno de los platos fuertes de Revista Endémica durante el último tiempo ha sido la docuserie Creadoras. Desde una perspectiva íntima y sensible, el lente del sitio cultural maulino ha registrado el trabajo y la historia de interesantísimas artistas mujeres de la región. Y su segunda temporada promete seguir por la misma senda, ya que en su episodio inicial se adentran en el notable trabajo de la fotógrafa y realizadora audiovisual Fernanda Rojas (@fdahip en Instagram).

Esta serie, al igual que Revista Endémica, es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2023. Y en esta segunda temporada serán nueve las historias que serán retratadas en este trabajo documental.



Para Fernanda Rojas, fotógrafa y realizadora nacida en Talca y radicada en Curicó, es motivador participar de esta iniciativa. “Considero que es muy importante visibilizar no solo mi trabajo sino el de tantas otras artistas que están trabajando en el Maule. En particular lo siento como un reconocimiento a tantos años de trabajo y amor por lo que hago. También es motivador para seguir en esta senda creativa. Así que estoy muy contenta y agradecida por ser parte de esta iniciativa”, comenta.



Creadoras es una producción de Revista Endémica, medio de difusión cultural que desde Linares comparte el quehacer artístico de toda la región. Una serie documental dirigida por Ahilyn Ojeda, y en el equipo participa la diseñadora y fotógrafa Gabriela Paz y la periodista Claudia Araya. La primera temporada tuvo 7 capítulos, entre ellos el de la maestra de pintura Paz Olea, el de la escritora de Rari Masiel Zagal, la cantante y multiinstrumentista Vane Bravo, y el de la tintorera Correvuela.



Pueden ver el capítulo de estreno de la segunda temporada y todos los capítulos de Creadoras en www.revistaendemica.cl