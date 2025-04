Opinión 06-04-2025

Crecimiento económico: un eje de campaña

Dr. Nicolás Gómez Núñez

Sociólogo y académico U.Central



Activado el ciclo de campaña electoral se inician también los pretest de los contenidos del programa de gestión que podría tener un futuro gobierno, y que pronto cada aspirante tendrá a mano.

Uno de esos contenidos será la economía, especialmente la manera en que cada comando planteará recaudar dinero para financiar políticas públicas. Y se enfrentarán a varias interrogantes, una de ellas, ¿es homogéneo el orden social económico de Chile? La respuesta es no. Las fotografías de las vacaciones de verano nos recuerdan que fuera de las capitales regionales hay vida diversa, incluso ecosistemas sin ruido urbano y con naturaleza salvaje.

Entonces lo lógico; el planteamiento de campaña debe ser la diversidad como matriz del crecimiento económico. La base es el carácter y las destrezas colectivas que se apreciaron en todos los lugares de este extenso país. Para escalar ese planteamiento necesita condiciones, una de ellas, no la única, pero sí la relevante para un tiempo de campaña electoral, es la necesidad de una visión de mundo compartida, forjada en las relaciones de ida y vuelta entre el Estado y las empresas.

Aquí volvemos al asunto de la tolerancia de la diversidad económica, porque hasta la fecha no se le ha reconocido capacidades de administración de lo público a la mediana y micro empresa, o sea, no han sido consideradas para diseñar e implementar políticas económicas. Sin embargo, cuando los problemas sociales son rudos (recuerde la erradicación de tomas de terreno y campamentos) sí se recurre a la figura cooperativa. En el 2023, sucedió lo mismo cuando se diseñó el plan (económico) de reconstrucción de Santa Juana.

En campaña política no faltará el planteamiento conformista que propondrá: más dinero fresco para realizar inversiones y crear trabajo. Y ya lo sabemos, esa fórmula consolidó el sector bancario, porque más de la mitad de las empresas en Chile son micro y medianas que trabajan para pagar sus inversiones, o deudas; al mismo tiempo que los trabajos abiertos no han permanecido y/o los salarios han sido bajos, pero no debido al crédito o a la mala voluntad de sus dueño, sino porque la inmensa mayoría de las empresas están en mercados donde existe un único comprador que se hace presente en varios lugares (monopsonio), y es ese comprador el que fija los márgenes de sus utilidades y la cantidad de emprendimientos en el reducido ecosistema.