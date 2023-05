Editorial 28-05-2023

Credencial de discapacidad



Por la unanimidad de 131 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 784. Por su intermedio, se solicita al Presidente de la República que las personas con discapacidad permanente e irreversible no deban renovar la credencial de discapacidad.

En el documento se explica que la renovación periódica de la credencial de discapacidad resulta ineficiente, ya que las condiciones médicas de estas personas no cambian con el tiempo. “Consecuentemente, la necesidad de renovar la credencial solo crea un proceso burocrático innecesario que genera gastos económicos y de tiempo para la persona, sus cuidadores y la institución encargada de emitir el certificado”, remarca el texto.

Además, se resalta que las personas que realizan este trámite deben visitar periódicamente centros médicos. Ello implica pagar por exámenes que tienen como único fin confirmar una condición ya conocida que, incluso, es permanente. Esto se convierte en una carga no solo económica, sino también, emocional.

Asimismo, señala que la renovación de la credencial de discapacidad puede ser discriminatoria y va en contra de los principios de inclusión social. “Las personas con discapacidad permanente e irreversible no deberían tener que demostrar continuamente que tienen una discapacidad para recibir los beneficios y servicios a los que ya tienen derecho”, remarca el texto.