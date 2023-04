Opinión 11-04-2023

CREER, PARA LLEGAR A VER…



(RAÚL MORIS, PBRO)









Cómo convertir en relato la experiencia que comenzaron a vivir cuando la eternidad irrumpió en el continuo de la historia y cambió radicalmente las vidas de estos hombres y mujeres que descubrieron en el encuentro con el Resucitado -encuentro que delante de estos testigos reescribe para siempre las coordenadas del tiempo y del espacio, encuentro que acontece cuando el Señor lo quiere y ante quienes Él quiere- que todo cuanto Jesús les había anunciado acerca de su resurrección se estaba realizando delante de sus ojos; hombres y mujeres que delante del Resucitado caen en la cuenta de que, cuando Jesús les había anunciado su Resurrección, en sus tres enigmáticos y estremecedores anuncios, comenzada la subida a Jerusalén, no estaba hablando en metáforas.

Cómo transmitir aquella experiencia inédita, que “ni ojo alguno vio antes, ni oído alguno escuchó” y que sin embargo comenzó a acontecer para esta comunidad, que comenzaba a salir de su estupor esa mañana del primer día de la semana, especialmente las mujeres, que habían sido testigos de la sepultación del cuerpo lacerado, crucificado, de Jesús.

El cuarto Evangelista, en el pasaje que estamos contemplando, intenta captar la memoria de los primeros momentos de esa noticia que, transformada en anuncio gozoso -en kerygma-, había comenzado a diseminarse por el mundo hacía ya más de 60 años:

Que Aquel que fue crucificado el viernes, murió, permaneció en el sepulcro el sábado, Resucitó, al tercer día, el primer día de la semana, (dando así origen a nuestro domingo) levantándose triunfante de la muerte, como Dios y Señor para la eternidad.

Que esta irrupción del amor sin medida y de la eternidad de Dios en el tiempo de la humanidad, iba a marcar un antes y un después, tanto en la vida de los que fueron sus primeros testigos, como en la historia entera, y por eso la necesidad de propagar este anuncio por todo tiempo y lugar, dando así origen a la misión de la Iglesia.

Sin embargo, éste es el momento en que un modo nuevo de entender las cosas ha de comenzar a abrirse paso triunfante en la mente y el corazón de los Discípulos: la traducción del texto, empero, empaña la claridad del original: parece repetirse el verbo “ver” a lo largo del pasaje; pero hay una evolución en este “ver”, a medida que irrumpe la claridad de la verdad espléndida que los ha convocado para ser sus testigos.

Al comienzo, María mira la piedra removida del sepulcro, de la misma manera como mira el Discípulo Amado desde el exterior de la tumba, las vendas en el suelo, este “mirar” (que en griego se expresa con el verbo “Blepo”) se instala más acá de la experiencia de fe, se trata de la observación natural de un acontecimiento: miran la tumba con extrañeza, temor y estupor, el Discípulo y la Magdalena y sólo descubren la ausencia del cuerpo, su mirada no se ha elevado más allá del acontecer ordinario, miran, como nosotros posamos la vista por las cosas que pasan a nuestro lado, miran en el marco de la cotidianeidad, desde y hacia ese horizonte.

Pedro, empero, a quien el Discípulo Amado, ha cedido el lugar, a pesar de llegar primero, en un reconocimiento del puesto que Él ocupa en la comunidad querida por Jesús, cuando entra a la tumba –espacio sagrado como no hay otro- ya no mira solamente las vendas en el suelo: ahora examina la escena, (en griego: “Theoreo”) estamos con este verbo entrando ya decididamente en el espacio del misterio; con este verbo se indica una manera distinta de mirar, un mirar reverente y contemplativo, dispuesto a escrutar con atención cada detalle, como si reconociera que ha ocurrido algo que escapa a la simple comprensión, que nos permite movernos en el día a día.

El “ver” de verdad, no obstante, es lo que hace el Discípulo Amado, cuando por último entra éste a la tumba; Juan refuerza este Ver con el verbo Creer; el Discípulo “vio y creyó” (en griego “eiden kai episteusen”) en donde el segundo verbo, el creer, es el que posibilita que acontezca el primero: el Discípulo Amado, cuando se abre a la dimensión de la fe, cuando en su entendimiento se ensancha para dar un espacio de acogida a la revelación, es cuando realmente ve.

Donde primero, desde el mirar natural, sólo se trataba de la constatación de una ausencia: la tumba vacía, ahora el Discípulo es capaz de descubrir en ella el misterio de una presencia, aunque ésta todavía no se haga patentemente manifiesta.

El Discípulo Amado es el que ha dado primero el paso que el resto de la comunidad, comenzando por la Magdalena, emprenderá una vez que el Resucitado se deje ver por ellos; el paso que disipó para siempre las penumbras en las que estaban sumidos, que desgarró la red del temor en la que estaban cogidos; que los volvió a poner de pie y los capacitó para ser testigos de que la muerte había sido vencida definitivamente por el amor, que en la historia humana había entrado la eternidad de Dios, para quedarse y transfigurarla, que la Iglesia tenía que levantarse y ponerse en marcha, para anunciar convencida y gozosa que Cristo ha resucitado.