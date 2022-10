Agricultura 14-10-2022

"Crisis de la frutilla" en Chile: Plaga pone en riesgo la mitad de la producción y Gobierno reconoce "compleja situación"



Se trata del nematodo de la frutilla, Aphelenchoides fragariae, una plaga que no estaba presente en Chile. La rápida expansión por la zona centro sur del país llevó al Gobierno a declarar emergencia agrícola con el objetivo de ir en ayuda de los productores y poder controlar la emergencia.



Al respecto, habló el subsecretario de Agricultura José Guajardo. Sostuvo en EmolTV que "la crisis de la frutillas es fuerte y una situación bastante compleja. En un minuto se pensó que se perdía toda la producción, pero con los días nos hemos ido dado cuenta que no es tan así". Específicamente, indicó que "la producción podría bajar un 50%". Eso sí, expuso que esa cifra puede ir disminuyendo a medida de que se siga trabajando con los pesticidas. Aún no está claro cómo ingreso esta plaga al país, según Guajardo se siguieron todos los protocolos establecidos. "Esto no tenía por qué haber pasado. Está todavía en estudio porque también nos genera cambios en nuestra metodología para que esto en el futuro no vuelva a pasar", dijo. Lo que sí tiene claro el subsecretario es que "va a ser muy difícil que podamos erradicarlo, existe la posibilidad y soñamos con eso, pero es muy difícil". Específicamente, el subsecretario indicó que se trataría de más de cinco mil familias las que dependen de esta producción. Por lo que es clave informar que "los productores no están obligados a eliminar su sus frutillas ni sus plantas. No tienen que deshacerse de ellos, pueden sacar la producción de este año e incluso la del próximo año". Además, explicó que "esas frutillas no tienen nematodos. El nematodo está en la planta, en las hojas, en otros lugares y aunque por alguna casualidad llegara un nematodo a una fruta, tampoco tiene ningún efecto sobre la población. Así que coman frutillas con tranquilidad, sírvanse el postre, el borgoña si quieren, no hay problema".