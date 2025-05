Nacional 11-05-2025

Crisis de TVN: Parlamentarios apuntan a "reestructuración total" y abren debate por financiamiento estatal

"Consideramos nuestro deber informar a la ciudadanía que las condiciones expuestas bajo el actual modelo de televisión pública, hacen imposible la viabilidad económica de la empresa". Ese es parte de la declaración pública con la que TVN dio cuenta de la situación económica que atraviesa la empresa, lo que ha generado múltiples reacciones y críticas en el Parlamento. En el comunicado, el directorio del canal también afirma que no permitirán que se siga aumentando el "endeudamiento de la empresa para financiar gasto corriente". Esto, porque "no sería responsable".

En 2024, TVN registró las mayores pérdidas en casi una década, que llegaron a los $18.534 millones, situación que podría verse aún más complicada, puesto que algunas voces en el Congreso ponen en duda que el Estado siga financiado a la empresa. Así al menos lo señaló el diputado RN, Frank Sauerbaum, quien sostuvo que "el 70% de las empresas estatales arroja pérdidas, quizás no tan significativas como estas, pero claramente no estamos en condiciones de mantener empresas que no son eficientes y por lo tanto hay que evaluar adecuadamente si se pueden mantener, privatizar o simplemente vender".