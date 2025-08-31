Nacional 31-08-2025

Cristián Campos se lanza contra ChileActores: "Me patearon en el suelo"

Tras ser sobreseído definitivamente por la justicia, Cristián Campos criticó duramente a ChileActores, gremio que, según sus palabras, terminó dándole la espalda luego de que fuera acusado de abuso sexual.

En un adelanto del programa "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes a las 22:30 horas, el actor se refirió a la postura de sus colegas ante la denuncia de Raffaella di Girolamo, calificando como "descabellado" que la institución publicara una carta de la familia Di Girólamo antes de que se iniciara el proceso judicial en su contra.

"Imagínate que suban una carta, donde se me acusa de una cosa terrible contra otra persona, y defienden a la otra persona sin tener ninguna información, a otra persona que tampoco es actriz", lanzó, alegando que nunca fue contactado por la corporación para consultarle por el proceso judicial.

Asimismo, el intérprete recordó que la falta de respaldo de sus pares terminó devastándolo: "Si a ti, tus propios colegas, te marginan y apoyan a la otra persona, los productores que te contratan no tienen ninguna razón para mantener tu contrato, si tus propios colegas lo rechazan...me liquidaron, fue como patearme en el suelo", lamentó.



