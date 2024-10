Crónica 02-10-2024

Cristian Menchaca, candidato a la relección alcaldicia por Longaví lanzó duras críticas por ofrecer terrenos para Escuela de Carabineros sin realizar consultas a las autoridades locales

Una dura crítica realizó Cristian Menchaca, candidato a la reelección de Alcalde por la comuna de Longaví, por los ofrecimientos que habría realizado el Consejero Regional Rodrigo Hermosilla, luego de reunirse en Santiago con la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y solicitarle que la próxima Escuela de Carabineros estuviera en la región del Maule y ojalá en la comuna de Longaví.

“Yo creo que siempre será bienvenido el progreso para la región del Maule, y feliz que se pueda instalar una Escuela de Carabineros para Longaví, sería el primero y el más interesado, pero a mí me pasa que soy muy crítico cuando se ofrecen cosas para las campañas, y por qué ahora nacen estas ideas”.

“Hubiese sido bueno que le hubieren comentado al Concejo Municipal, a las Juntas de Vecinos, o los vecinos del sector, que quieren contar con un terreno que está bajo la administración de la municipalidad de Longaví, y no encontrarnos con una noticia de pasillo del Gobierno regional, y la verdad que no sé si validarla o no. No hemos escuchado al Director de Carabineros. da la sensación de campaña política”, señaló Menchaca.

BALDE DE AGUA FRÍA

“Yo no ofrezco cosas en campaña, yo lo que ofrezco es trabajo, mantener lo que tenemos, y esto fue como un balde de agua fría. Yo pensé que conocía a Rodrigo Hermosilla, pero parece que no lo conocía nada, porque el debería haber hablado con nosotros, porque la información es compleja. Lamento que las autoridades se estén prestando para cosas de campaña, y esto le hace mal a la política, porque Rodrigo se va a presentar para desafíos más importante para la provincia de Linares, y necesitamos descentralización y que las decisiones se tomen en los territorios”, enfatizó.