Critican a matinal "Mucho Gusto" por entrevista a damnificado de inundaciones: "No es necesario"

Un innecesario momento televisivo se vio este martes en el matinal "Mucho Gusto", de Mega, cuando un reportero insistió en hacerle preguntas a un adulto mayor damnificado por las inundaciones en Licantén, Región del Maule.

El hombre estaba siendo rescatado cuando el periodista lo quiso entrevistar, aunque no logró sacarle muchas palabras pues estaba visiblemente afectado por la situación.

En ese instante, el conductor del programa José Antonio Neme advirtió a su colega: "No es necesario conversar con él. Juan Carlos, la imagen habla por sí sola. No está en condiciones. Juan Carlos, escúchame, no está condiciones él de dar una entrevista".

La situación generó críticas en las redes sociales, donde usuarios acusaron que la cobertura fue morbosa y llamaron a denunciarla.