Política 16-05-2023

Critican “fallida” implementación de apertura de la boca del Río Maule



El diputado de la UDI, Felipe Donoso, llegó ayer hasta el río Maule para certificar en terreno los comienzos de los trabajos de la apertura de la boca para que puedan salir a trabajar y la Armada a hacer su trabajo.

“Aquí el día jueves celebramos que había empezado los trabajos de apertura de la boca del río Maule, esto claramente no abre nada, aquí no navega nada, lo que queremos aquí es un calado que permita la salida de barcos que necesitan 5 m de profundidad”, argumentó el parlamentario gremialista. Asimismo, aseveró el representante por El Maule, “una lancha de la Armada que necesita al menos 2 metros de profundidad y como ustedes pueden ver, aquí sólo pueden circular motos de tierra”.

“Acá”- dijo Donoso- “hay una responsabilidad que la tiene que asumir el seremi de Obras Públicas la tiene que asumir el delegado presidencial, y si esto no se soluciona esta semana creo que tienen que dar un paso al costado”.

“Necesitamos autoridades comprometidas que vigilen la obra en terrenos, que le den la posibilidad a la Región del Maule, autoridades que cumplen su labor”, cerró.