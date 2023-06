Opinión 30-06-2023

CRÓNICAS DE LINARES (e hijos ilustres)

Autor: Manuel Quevedo Méndez. Tomo III-93 págs. 2023

Fotografías: Enrique Maturana González y del autor.

Diagramación y edición: Ignacia Concha Badilla.

Prólogo: Jaime González Colville



Juan Mihovilovich

“La ciudad parece multiplicarse en mil ciudades distintas en función no sólo del lugar, sino del momento, del día; el paso del tiempo que camina con nosotros, como una sombra para hacer memoria, recordar, y donde se une en el texto el pasado y el presente de un lugar, de una persona, de un hecho…”

-Manuel Quevedo Méndez-

Por lo general una crónica da cuenta de una narración sobre determinados acontecimientos, de hechos o situaciones que exigen una interpretación y una valoración por quien la realiza, es decir, el cronista, en definitiva. De ahí que el simple hecho de efectuarla, de llevarla a cabo, ya de por sí importa una apreciación de índole personal de qué o sobre quiénes y cómo escribirla.

Es lo que, en definitiva, ha venido realizando por largas décadas Manuel Quevedo Méndez, profesor, docente de dos colegios de Linares y reconocido personaje público, cuyas opiniones le han valido el respeto y el reconocimiento de la comunidad de Linares y la Región en su conjunto.

En el tomo III de “Crónicas de Linares” (e hijos ilustres), Quevedo da rienda suelta a sus inquietudes de comunicador y va entregándonos, en una apretada síntesis, los hechos y vicisitudes que le han significado, a su modo de ver, la realidad linarense, su descripción amena e ilustrada sobre aquellas personalidades que han sido objeto de una parte de la historia local, que han ido forjando la identidad y sus proyecciones sociales, religiosas o políticas, del ámbito deportivo, musical o artístico, de quienes configuran su libro.

Así, lo que a Manuel Quevedo llama la atención, y por lo mismo es digno de elogio, es su preocupación constante por destacar a los ciudadanos (as) que han dejado huella ostensible entre sus semejantes, y esa huella ha contribuido para que otros sigan transitando hacia un futuro que se cimentó por la obra de quienes erigieron la sociedad linarense, o que, al menos, han contribuido con su esfuerzo permanente a hacerla más digna y respetable.

Por supuesto, en un trabajo de tal envergadura es posible que no estén todos los que son, pero ese es un detalle que, con seguridad, Manuel Quevedo ha considerado y que ha ido supliendo con sus sucesivos libros.

Lo que cuenta es que ha desarrollado una línea argumental -si cabe el término- que le ha permitido reseñar de la mejor manera posible a quienes hicieron de su vida un apostolado de servicio público o cuyas iniciativas privadas excedieron sus márgenes particulares y beneficiaron a la comunidad toda.

Se destaca entonces a esta reiterada y renovada iniciativa de Manuel Quevedo, que no ha hecho sino dar rienda suelta al inmenso cariño y compromiso que ha tenido y tiene permanentemente por la tierra que lo vio nacer.