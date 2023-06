Opinión 25-06-2023

CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA (I parte)

-Ciclo de Literatura y Sistema de Justicia. –Corte Suprema – 31/5/2023

Autor: Gabriel García Márquez. Novela, editorial Oveja Negra, 115 págs., 1992.

“Dadme un prejuicio y moveré al mundo.”

-Gabriel García Márquez-



Juan Mihovilovich



Un primer análisis de esta verdadera tragedia griega contemporánea es, probablemente, constatar una cruel paradoja: la de sancionar privada y públicamente a un inocente por un delito a todas luces inexistente.

Y, acto seguido, condenarlo a muerte, sin siquiera haber tenido conciencia del porqué, mientras los ojos ciudadanos asisten con morbosa complicidad a contemplar su ejecución tribal.

En efecto, Santiago Nasar, el personaje central, es una suerte de moderno antihéroe pueblerino situado, por obra y gracia de una encaminada fatalidad, en las antípodas de la justicia real. Se le ha inculpado por anticipado y se ejerce el esquizofrénico castigo bíblico del “ojo por ojo y diente por diente”, al amparo de una sociedad enquistada en sus normas patriarcales por un mentiroso honor mancillado: la virginidad de Ángela Vicario.

El argumento novelístico es sencillo, pero sus connotaciones sociales, religiosas y familiares se expanden cual gangrena incontrolable sobre el pueblo entero, el que asiste como en una función de teatro a ver de qué modo se cumple la sanción impuesta por una falsedad que salvaguarda la imaginaria deshonra personal de Ángela Vicario y de su familia, como corolario.

Se trata de una doncella simulada que contrae matrimonio con Bayardo San Román, joven acaudalado que compra, no sólo los favores de la futura esposa con su exacerbado afán patrimonial, sino que su propia conducta dispendiosa atrae las simpatías de quienes asistirán a una boda desenfrenada, tanto por la exagerada ostentación de los contrayentes como por su extensión a ese pueblo deprivado, que asiste condescendiente a ratificar con su numerosa presencia un acto cuya solemnidad terminará de modo abrupto.

Pocas novelas concentran de tal manera en su mero título lo que ha de ocurrir en la trama, a partir de un hecho real que da la impresión de ser sólo una fantasía.

Santiago Nasar es sindicado por Ángela Vicario como el autor de la pérdida de su condición esencial de mujer: su castidad. La reacción de Bayardo San Román es la de un hombre defraudado por una ofensa ilimitada: se ha cuestionado su orgullo masculino, se siente agraviado, despojado de su mal entendida virilidad y, por ende, la devolución de su esposa a la familia de origen es un acto de espuria reparación que intenta minimizar su vergüenza.

En esa perspectiva, Ángela Vicario surge, entonces, como víctima y victimaria causal. Entrega la identidad de un tercero: Santiago Nasar, joven también acaudalado, de una estirpe aristocrática en decadencia y una fortuna que se mantiene, aunque no progresa en el contexto de la herencia paterna recibida. A sus 21 años y comprometido en matrimonio desde hace varios su futuro está trazado de antemano, salvo que el azar siempre imprevisible, lo coloca en el centro de una desventura de la que resultará injustamente condenado.

Esta paradoja reúne estos dos factores que resultarán indisolublemente ligados en toda la obra: uno, es la sindicación de ser él quien dejó a Ángela Vicario sin su virginidad natural al llegar al matrimonio. Y el otro, es el de haberse cometido un delito ilusorio por parte de Santiago Nasar.

En todo aquello subyace el engaño como factor desencadenante de la tragedia. Se miente como respuesta a una vergonzosa presión familiar.

A contar de esta contraposición las consecuencias que rodean al hecho central, esto es, la necesidad de venganza y recuperación del honor afrentado por parte de los hermanos gemelos Pablo y Pedro Vicario, derivará en un contexto colectivo que superará el circunstancial hecho individual. Así Pablo Vicario responde a la madre de su novia: “El café para después…” “Me lo imagino” –responde ella. “El honor no espera”. Y la misma novia y esposa, Prudencia Cotes, ya en tiempo presente, le señala al narrador, años después: “Yo sabía en qué andaban; y no sólo estaba de acuerdo, sino porque nunca me hubiera casado con él si no cumplía como hombre.” Lo expuesto es la clara confirmación de estar en presencia de una sociedad patriarcal que establece en el hombre la propiedad y control del sexo femenino, teniendo a la sangre como elemento de sustentación, tanto en la que debió verter Ángela Vicario como en la que deberá derramar Santiago Nasar.

De ese modo la comunidad en su conjunto, a través de la concatenación de los hechos, va envolviendo a Santiago Nasar en una suerte de encapsulamiento, una especie de burbuja irreal que lo deja aparentemente indemne de los acontecimientos que lo rodean, y que, sin embargo, determinarán a cada instante su ulterior asesinato. “Escolástica Cisneros creyó observar a los dos amigos (Cristo Bedoya y Santiago Nasar) caminando en el centro sin dificultad, dentro de un círculo vacío, porque la gente sabía que Santiago Nasar iba a morir y no se atrevían a tocarlo”

Cada uno de los pormenores van siendo asociados a la idea de que es imprescindible “avisar” a Santiago Nasar de que los hermanos Vicario lo acuchillarán. Cada actor secundario irá tras él procurando advertirle de la eventual agresión de que será objeto.

Y cada acción intentada quedará siempre a medias, sujeta a ese albur indeterminado que conlleva el equívoco de la información, su deslizamiento accidental hacia los terrenos de la perplejidad: nadie, en suma, le indica con verdadero conocimiento de causa que su vida corre peligro, salvo cuando la sentencia es percibida por Nasar demasiado tarde.