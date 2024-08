Opinión 22-08-2024

CRUZANDO EL PORTAL DEL AMOR



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno





No te vayas amor mío,

este tiempo es nuestro

por favor, quédate por siempre,

mi calor quiere entibiar tu corazón

que no te atrape el frío

¡No te vayas por favor!

Me convertiré para ti

en sol, te daré calor por siempre

alumbraré tus ojos

acariciaré tus manos

besaré tu frente

para siempre… mi amor,

alumbraré tu vida

para que jamás te invada

las oscuridades, tengo temor,

estaré siempre junto a ti,

¡No te vayas! ¡No te vayas!

¿Cómo detendré el tiempo?

Este tiempo que nos unió,

detendré este tiempo.

porque te llevo en mi mente

y por siempre en mis sueños.

El tiempo… el tiempo

no se ha detenido

en mis dolores y lágrimas

el tiempo me dice que te has ido.

Me quedo con mis sueños vacíos,

el tiempo para mí se ha detenido

me cubre el frío

presiento feliz que nuestro amor vuelve

¡Amor mío!

Porque este frío que me envuelve

no me lleva al abismo,

me lleva al optimismo

el tiempo se ha detenido…

no hay tiempo, se ha desvanecido

se enciende la luz del universo

escucho tu voz, no es sueños

estás presente

en esta luz que me enciende

es el amor que me la trae de vuelta.

¡Eres tú, amor mío!

¡Vienes a buscarme!

¡Sabías que vendrías!

Nuestros espíritus rebosan de alegría.

Se acaban los sufrimientos,

los misterios de nuestra vida terrenal.

Comienza una nueva etapa

para los dos por siempre juntos

en otro espacio que nos brinda

Dios para los que han bien amado:

al ser elegido, a su familia.

al prójimo, a la diversidad de la vida,

a su paisaje.

¿Qué encuentro aquí?

El amor de Dios en todas partes,

el amor, la bondad y la sabiduría.

Dios reúne en este espacio tiempo

a los que se han amado en la tierra,

en este espacio tiempo, donde no hay

un antes, un ahora ni un después,

es amor que está siempre presente,

porque nuestros sentimientos

y espíritus son nuestros lazos

que mensuran la calidad

de los nuevos humanos que somos

con la fuerza eterna del amor

que logra el milagro que seamos uno

tú y yo con el amor que nos tenemos,

seremos seres de luces

donde no hay materia

sólo amor infinito

que nos mantendrá vivos

en este nuevo espacio tiempo

que nos embelesa.