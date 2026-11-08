Crónica 08-11-2026

CTCi Maule inicia ciclo de capacitaciones para fortalecer su implementación

• La iniciativa forma parte del proyecto Transferencia e Implementación de la Estrategia CTCi Maule 2026–2036, financiado por el Gobierno Regional del Maule a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).



La Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCi) Maule 2026–2036 dio inicio a un ciclo de capacitación orientado a fortalecer las capacidades técnicas y la gobernanza necesarias para avanzar en la implementación de esta hoja de ruta para el desarrollo regional.

El programa forma parte del proyecto Transferencia e Implementación de la Estrategia CTCI Maule 2026–2036, financiado por el Gobierno Regional del Maule a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y está dirigido a equipos técnicos del Gobierno Regional y sus agencias asociadas.

El objetivo es entregar herramientas metodológicas y operativas que permitan incorporar la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en las decisiones de inversión pública, fortaleciendo la coordinación institucional y la articulación de iniciativas en torno a los principales desafíos de la región. “Esta es una tremenda actividad, están presentes nuestros profesionales que van a aplicar la Estrategia CTCi y los diversos profesionales del área que trabajan en el territorio (...) esperamos que esta sea la base para nuevas iniciativas que tengan pertinencia en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación”, destacó Marcelo Rojas, jefe de la División de Fomento e Industria (DIFOI), del Gobierno Regional del Maule.

El ciclo contempla cinco sesiones que abordarán contenidos relacionados con la gobernanza del ecosistema regional de CTCI, la evaluación técnica de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), el diseño de convocatorias y términos de referencia, además de mecanismos de seguimiento e indicadores de impacto.

A través de este proceso, se busca avanzar en criterios compartidos de evaluación, fortalecer el trabajo entre las distintas divisiones técnicas y desarrollar capacidades para acompañar y monitorear las iniciativas contempladas en la estrategia.

La capacitación combina aprendizaje experiencial, trabajo colaborativo y transferencia conceptual y normativa, con énfasis en la aplicación de los conocimientos a desafíos reales del territorio. “Esta última fase del proceso de construcción de la Estrategia contempla un acompañamiento a los distintos actores, con el objetivo de dar a conocer los principales hitos de su elaboración, cómo se construyó el documento final y cuáles son sus principales alcances, facilitando así su comprensión y posterior implementación”, explicó Iván Coydán, director de la Estrategia CTCi Maule.

Con el inicio de este ciclo, la Estrategia CTCI Maule avanza en la instalación de capacidades institucionales para impulsar su implementación durante la próxima década, promoviendo una gestión pública más articulada y una mayor vinculación entre el conocimiento, la innovación y las prioridades de desarrollo regional.

