Opinión 27-05-2025

¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad que enfrentan los conserjes en edificios y cómo enfrentarlos?



José Miguel Oyarzo, CEO de EdiPro



A raíz de lo ocurrido hace unos días, en que un conserje de 70 años fue brutalmente golpeado por un sujeto de 34 años en Vitacura mientras realizaba su ronda nocturna, es importante reflexionar sobre la desprotección y peligros que actualmente enfrentan dichos trabajadores a nivel nacional.

Los conserjes, tanto en edificios residenciales como comerciales, enfrentan riesgos diversos que van desde agresiones físicas y verbales por parte de residentes o visitantes, hasta intentos de ingreso forzado o robos. También están expuestos a labores que no se ajustan a su área de expertis como la manipulación de sistemas eléctricos o mecánicos sin la debida capacitación. Hay algunas comunas con alta densidad o con problemáticas de seguridad, estos riesgos se intensifican.

Es fundamental establecer protocolos claros de actuación ante incidentes, capacitar al personal en resolución de conflictos y primeros auxilios, e instalar sistemas de conserjería remota con control de acceso. También es importante limitar las tareas de los conserjes para que no deban asumir funciones para las cuales no están preparados, como manejar situaciones policiales o médicas. En edificios operados con la consejería remota de EdiPro, estos elementos pueden integrarse en una plataforma centralizada que ayuda a prevenir y registrar cualquier incidente.

Para ello, la tecnología es un aliado clave. Sistemas de Conserjería Remota como la de EdiPro permiten registrar y controlar accesos, monitorear cámaras en tiempo real, registrar visitas y recibir alertas de emergencia. Con la consejería remota, por ejemplo, un equipo profesional gestiona múltiples edificios desde un centro seguro, eliminando el riesgo físico directo para el conserje tradicional, pero manteniendo la atención personalizada y eficiente las 24 horas del día. Además, toda la información queda respaldada digitalmente.

La conserjería remota ofrece ventajas claras: reduce los riesgos físicos para los trabajadores, permite operar 24/7 sin interrupciones, optimiza recursos y un aspecto muy relevante es la baja significativa que genera un impacto directo en el gasto común permitiendo a las comunidades ahorrar hasta un 40% de su gasto mensual. También permite mayor control sobre el cumplimiento de protocolos y mejora la seguridad con sistemas automatizados.

Sin embargo, algunas comunidades pueden sentir al principio una pérdida del trato directo o la "presencia física" a la que están acostumbradas. Por eso, en EdiPro trabajamos con una

implementación gradual, acompañada de educación a los residentes, para que los vecinos comprendan que este modelo no solo es más seguro, sino también más eficiente y profesional.