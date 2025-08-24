Social 24-08-2025

Cuando las notas bajan: el rol de las familias en la motivación escolar

La enseñanza media es un período decisivo: mientras algunos estudiantes se consolidan académicamente, otros arrastran vacíos en asignaturas clave que afectan no solo sus calificaciones, sino también su confianza y motivación.

“Muchos jóvenes pierden interés en aprender cuando sienten que no entienden una materia. Allí el acompañamiento familiar marca la diferencia: no se trata solo de exigir, sino de entregar apoyo y herramientas”, explica Carolina Rojas Parraguez, Directora Académica de Preuniversitario CPECH.

Para responder a este desafío, la institución lanzó +Notas, un programa que refuerza contenidos en Lengua, Matemáticas y Ciencias, dirigido a estudiantes de 1° a 3° medio. El objetivo es evitar que los jóvenes lleguen a 4° medio con brechas académicas que limiten sus opciones de futuro.

Con clases presenciales y online, la iniciativa busca recuperar la motivación, mejorar las calificaciones y entregar a las familias la tranquilidad de ver avances concretos. “Nuestro propósito es que los estudiantes enfrenten el futuro académico con seguridad, sabiendo que tienen las capacidades para lograrlo”, agrega Rojas.

El mensaje es claro: mejorar las notas no se trata de estudiar más horas, sino de contar con un acompañamiento adecuado que transforme la presión en apoyo y la frustración en confianza.



