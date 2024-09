Opinión 26-09-2024

Cuando un amigo se va …

Antonio Lagos



Despedimos la vida de nuestro amigo José Pedro Soto Méndez. La vida que lo llenó de aire, y colmó sus manos, durante casi nueve décadas, entre la región de Valparaíso y la región del Maule. Desde hace muchos años, ya definitivamente, afincado en Linares, junto a su esposa Lucina Yáñez Olave, a quien con mucho cariño ofrecemos nuestras más sentidas condolencias, a ella, a sus hijos y nietos, ante el dolor que ha dejado la partida de José Pedro.

Por cierto, ese aire que un día lo colmó de vida, y, esa vida que llenó sus manos, ya no serán lo mismo, qué duda cabe. El paisaje que supo de sus pasos, tampoco será el mismo, porque a pesar de todos los recuerdos y los apretones de mano, en medio de bromas y sonrisas, no volveremos en encontramos, por ahí en la plaza o en la esquina. En la lectura poética o presentación de libro en la Biblioteca Municipal, siempre afanoso y dispuesto a hacerse parte de la actividad, colaborando como fuese, apoyando a manera incansable toda actividad cultural. Asumiendo el rol de público comprometido con generosidad en el éxito del trabajo de los otros. Alegrándose por cada acierto que vislumbraba, haciéndose parte de un mundo que amaba, y que, hurgaba por conocer y conocer. Apuntando también con su crítica siempre respetuosa ante aquello que no le parecía tan bien, o que había que corregir…

Gran colaboración y aporte con el Colectivo Cultural “Jorge Yáñez Olave” y Taller Literario “Amaranto” de la Biblioteca Municipal.

Recuerdo, casi con nostalgia, tantas conversaciones. Esa agudeza para romper el hielo con una ironía que dejaba siempre palpitando en el aire, para romper en carcajadas, más tarde.

En esas conversaciones, supe de su trabajo como Corrector Prueba en diario “El Mercurio” de Valparaíso, del cual siempre me hablaba con mucha satisfacción y, hasta con un justo y necesario orgullo diría yo.

De allí seguramente, surge también su inclinación por abrir camino en la escritura, /(como hobby me decía) a través del relato, que con alegría lo llevó a ser premiado en diversos concursos de carácter local, como “Linares en 90 palabras” o el Concurso literario de verano “Cuento breve”, que se organizaban en Linares.

Como no recordar en estos momentos su colaboración con la revista de difusión artístico- cultural “El Tren a Pedal”, que publicaba el Instituto Cultural de la Municipalidad de Linares. Escribiendo notas; entregando datos, y colaborando en su distribución por diferentes puntos de la ciudad… y así tantas cosas que sucumbieron en medio de la sencillez de las palabras.

Por todo esto y por mucho más, te echaremos de menos amigo…