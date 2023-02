Editorial 21-02-2023

¿Cuánto hemos aprendido?



Los recientes incendios forestales nos van dejando lecciones día a día. Es un tema recurrente, lo sabemos, pero no podemos dejar de abordarlo mientras exista afectación a nuestra vegetación, fauna y menos aún si hay compromiso de viviendas.

Lo cierto es que muchas veces incomoda cuanto vemos que sólo se habla de Ñuble, BioBio y la Araucanía; y de rebote se nombra al Maule.

Estamos lejos de las cámaras, no hay afectación de viviendas (por ahora); y esperamos que no las haya y mucho menos personas lesionadas o fallecidas; obviamente es un escenario que nadie quiere.

¿Es tiempo de mirar las políticas de contención para el ataque y contención de estas emergencias?.

¿Se ha dispuesto de todos los recursos para combatir los eventos en el tiempo más apropiado?.

¿Se golpearon a tiempo todas las puertas posibles para estar preparados de la mejor manera posible?.

Preguntas necesarias de replantearse.

Los más afectados con estas preguntas seguramente sacarán informes, mensajerías y todo tipo de argumentos para justificar un trabajo desarrollado.

Pero a pesar de todo ello, siempre es bueno estar analizando las realidades a enfrentarnos al legítimo cuestionamiento de vernos enfrentados a normalizar una emergencia.

Ello no puede ocurrir, y si así fuera quiere decir que poco hemos aprendido de las emergencias pasadas.

Lo que sucede en la precordillera de Longaví requiere todavía más recursos; más gestiones. Se han hecho; sí. Pero de seguro quedan puertas que golpear y llamados que canalizar.



Se ha hecho mucho, pero se puede; siempre se puede más.