Social 18-01-2025

Cuarta jornada del Congreso Futuro 2025: La tecnología como aliada de la educación, la medicina y la eficiencia energética

-La paradoja de la tecnología en el aula, el valor de las ideas humanas como aliadas de

la IA, alternativas energéticas para la sostenibilidad y la tecnología como ayuda en la

medicina, son algunos de los temas que fueron abordados en la cuarta jornada que

se realizó desde el Centro Cultural CEINA en Santiago y en todas las regiones del

país.

Congreso Futuro 2025 trae consigo la pregunta principal de ¿Qué Humanidad queremos

ser? Abordando temas como tecnologías para la medicina, alternativas energéticas para

una mayor sostenibilidad y el nuevo mundo digital para niñas y niños.

Una de las expositoras más esperadas de la jornada, la Baronesa Beeban Kidron,

destacada voz en materia de derechos de los niños en el entorno digital y parte de la

Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, dijo que existe una

obligación de proteger a los niños de la tecnología. “El colegio es para aprender, para

desarrollar relaciones y habilidades en distintas áreas. Incluso un teléfono que está dado

vuelta en el escritorio, te distrae porque los recursos cognitivos necesitan que se esté

concentrado para otras tareas, por lo tanto en la sala de clase, el desempeño que más

sufre, es el aprendizaje”, señaló.

Por otro lado, el destacado científico, biólogo y activista venezolano, Científico de Datos en

Silicon Valley, Guido Nuñez-Mujica, bajo la charla de ‘Alternativas energéticas para un

consumo sostenible’, comentó que “si vamos a resolver el problema del calentamiento

global, lo tenemos que resolver con la data, con la evidencia, no enfocándonos en decirle al

vecino qué es lo que debe o no debe hacer”.

El encuentro también contó con expositores como Charlyne Smith, Ingeniera nuclear y científica del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI), con su charla “El rol de

la energía nuclear en el futuro de las energías limpias” y Germán Norambuena, con

‘Nuevas tecnologías médicas para el bienestar del paciente’, traumatólogo chileno, Magíster

en Ciencias Biomédicas en Estados Unidos.

Congreso Futuro en regiones: Valparaíso

Y no sólo invitados internacionales, también el Congreso Futuro tuvo sus jornadas en

distintas regiones del país, siendo el turno de Valparaíso que contó con más de 500

1

asistentes en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. La jornada en V

Región se desarrolló con éxito junto a autoridades, senadores, senadoras, representantes

del mundo científico y académicos de 9 universidades de la región, además de invitados

internacionales.

El senador Francisco Chahuán, integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia,

Tecnología e Innovación, comentó que la Alfabetización Digital es fundamental en esta

época y destacó que "Chile está a la vanguardia y va a sacar la primera ley de Inteligencia

Artificial en todas las américas y ser uno de los primeros en legislar sobre las plataformas

digitales".

En esa línea, señaló que este Congreso Futuro 2025 deja como desafío “hacer de este

territorio, la región de los data center y la región que impulsa el desarrollo de las nuevas

tecnologías”.

Las exposiciones internacionales estuvieron a cargo de Baronesa Beeban Kidron (UK),

académica especializada en materia de derechos de los niños en el entorno digital. Ola

Erstad (Noruega), investigador internacional sobre alfabetización digital; José María Lasalle

(España) académico, escritor, profesor y ex político que abordó los riesgos y oportunidades

de la IA; además de Xavier Cortada (Cuba), ecoartista, quien trabaja distintas disciplinas

para involucrar a las comunidades en la resolución de los problemas.

Congreso Futuro en regiones: Maule

Por su parte, la Región del Maule contó con expositores internacionales como Bruno

Patiño, especialista francés en medios de comunicación y problemas planteados por el

mundo digital, autor de "La civilización de la memoria de pez” y Ermias Kebreab

estadounidense director del Centro Mundial de Alimentos, académico reconocido y un

administrador experto con amplia experiencia en agricultura sostenible y ciencia animal.

En cuanto a los participantes nacionales y regionales, se encuentran Dinka Acevedo,

periodista y presidenta de la Fundación Ciencia Ciudadana en Chile y forma parte del grupo

gestor de la RICAP (Red Iberoamericana de Ciencia Participativa). También asistió Claire

Mercier, Investigadora del Instituto Abate Molina U. Talca.

“Estamos a una velocidad tecnológica impresionante, entonces estamos haciendo humanos

que usan tecnología o tecnología que va a terminar construyendo el mundo humano, creo

que es un desafío enorme, hemos querido plantear con todas las universidades de la

Región dos temas esenciales, la agricultura sustentable y del futuro, como también cómo

armonizamos la tecnología, la información y las decisiones para construir el mundo del

futuro… El reto es humanizar todo esto y que se pueda traducir en legislación”, dijo Juan

Antonio Coloma, Senador y presidente Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología

e Innovación del Senado.