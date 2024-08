Deportes 27-08-2024

Cuatro derrotas consecutivas: Albirrojos viven tormentoso momento futbolístico con bajo rendimiento individual y colectivo

- Ahora deberán jugar dos partidos en calidad de forasteros

Lo habíamos dicho en la semana. Era un partido de los llamados de 6 puntos, clave para arrancar de los lugares de descenso . Pero , parece que el problema es de la mente , porque la presión y la falta de concreción le están pasando la cuenta a los dirigidos por el “Kalule”, que no pueden encontrar la brújula para salir del momento complicado restando 6 fechas para el término del torneo, y cada vez es más potente la lucecita amarilla .

Aunque fueron los albirrojos los que comenzaron bien , inquietando al portero Pedro Pizarro . A los 4 minutos , Felipe Escobar, en la primera llegada de los linarenses . Luego , en una linda jugada de Diego Vallejos para Yonathan Suazo , quien logró sacar el centro y nadie apareció . Otra vez Suazo y no conectó Vallejos. Para variar, cuando era Linares el que daba espectáculo , a los 11 minutos , un remate de René Zúñiga que no pudo despejar la defensa de Linares y Javier Retamales se encargó de anidar el balón al fondo de la red, un verdadero balde de agua fría .

El elenco local sintió la estocada , disparo de Franz Schultz , manotazo del portero y se lo pierde en forma increíble, Vallejos . A los 22 fue Camilo Leyton quien vio adelantado al portero Merino y casi anota el segundo para la visita . Posteriormente Sebastián Peñaloza tuvo una ocasión que no logró finiquitar y la última del primer acto, a los 42 minutos con un pase de Luis Oyarzo para Vallejos quien le dio desviado al balón con la cabeza .

La segunda etapa fue muy pobre , rescatar la igualdad de los albirrojos , luego de un centro de Peñaloza y el cabezazo impecable de Flavio Rojas para anotar el empate en el arco norte del Tucapel Bustamante Lastra .

Y cuando pensábamos que el empate salvaba la tarde en el polideportivo , llegó una jugada personal de Joaquín Llanos , con una defensa del “depo” que se quedó inmune esperando la posición de adelanto que nunca existió , lo cual le permitió al jugador de Concón National colocar la segunda conquista para los forasteros y la amargura para los hinchas de los colores blanco y rojo que una vez más abandonaban el estadio masticando la cuarta derrota consecutiva de un equipo que al parecer ya perdió hasta la convicción de salir de este mal momento .

TÉCNICO

Hasta el rostro del “Kalule” ya no es el mismo , claro con cuatro derrotas al hilo es difícil dar una explicación de lo que pasa con el equipo que nos ilusionó con la Copa Chile , y parte del campeonato, y que ahora nos deja con tremendas dudas sobre el futuro: “ siento y creo que teníamos un partido controlado en ambos tiempos , estamos pecando de falta de concentración , detalles que te marcan un resultado. Tuvimos ocasiones más claras que en los otros compromisos y producto que no podemos convertir nos anotan y se van con un triunfo . Esto es fútbol y cuando no aprovechas las ocasiones te liquidan .Es una pena , teníamos la ilusión de salir adelante , pero todavía nos quedan 6 finales , y ser más fuertes que nunca . Asumo la responsabilidad y pensamos que vamos a sacar la tarea adelante . Los goles hay que hacerlos, no merecerlos. Hay un principio que dice que debes tener los mínimos errores posibles en estos momentos . Nos ha costado convertir y mantener la valla en cero . Esto todavía continÚa y trataremos de hacer lo mejor posible para salir lo más rápido posible de este presente negativo . El fútbol está hecho de detalles y no puedes dormirte en los 90 minutos”.

Deportes Linares con sus derrotas está dando vida a los equipos que vienen abajo. Los albirrojos suman su décima derrota en el campeonato y se quedaron con 20 puntos , los mismos que Real San Joaquín. Al cierre de esta edición está jugando Ovalle con General Velásquez , si los ovallinos ganan superan al Depo y los dejan penúltimos . Lo que viene para los dirigidos por el “Kalule” son dos partidos como visitante , el próximo domingo desde las 15:00 horas ante General Velásquez y luego con Ovalle , el 7 de septiembre a las 17:30 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo