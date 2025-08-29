Crónica 29-08-2025

Cuenta Anual 2024: CFT San Agustín consolida su compromiso con el desarrollo territorial

En una significativa ceremonia celebrada en el salón Carlos González Cruchaga de la Sede Talca, el rector del Centro de Formación Técnica San Agustín, Sergio Morales Díaz, presentó la Cuenta Anual 2024 de la institución, un hito que marca la consolidación de un proyecto educativo enfocado en la excelencia, la innovación y la vinculación efectiva con el territorio. La rendición de este año destacó la capacidad del CFT para adaptarse a las demandas del entorno y fortalecer su rol como motor de desarrollo profesional en la Región del Maule.

Durante su presentación, el rector enfatizó en el crecimiento sostenido de la institución. "Es un acto de transparencia sobre nuestros desafíos, cómo los abordamos y los resultados de ello, pero también las oportunidades que detectamos para seguir trabajando. En ese sentido, un gran logro fue nuestra acreditación de avanzada por cinco años, que el año pasado, bajo los nuevos criterios, era bastante compleja y la alcanzamos con satisfacción", comentó.

La instancia contó con la presencia de importantes invitados, entre ellos el obispo de Talca, Galo Fernández Villaseca, quien reflexionó sobre el legado de Monseñor Carlos González Cruchaga en la educación maulina. “Me siento muy contento y orgulloso de lo que el CFT San Agustín ha hecho en estos 37 años, una intuición de Monseñor Carlos González que creó este espacio de servicio para la educación técnico profesional y que se ha cumplido de una manera tan notable y que hoy está acogiendo a tantas personas, particularmente de los sectores que tienen más dificultades de acceso a la educación”.

Por su parte, el presidente del directorio del CFT San Agustín, Jorge Brito Obreque, se refirió a la importancia de los ejes de gestión. “Son fundamentales la vinculación con el medio y la innovación en los parámetros de gestión de la calidad, sobre todo considerando que estamos recién acreditados por los próximos cinco años. Las áreas de innovación y vinculación con el medio son estratégicas para avanzar hacia una educación de excelencia, y son claves para vincularnos territorialmente, con las pequeñas y medianas empresas, con las autoridades y con el entorno regional”, señaló.

Al cerrar este nuevo ciclo, el CFT San Agustín reafirma su compromiso con los valores de excelencia, servicio y solidaridad que han marcado sus 37 años de historia. Como el centro de formación técnica más grande de la región, la institución no solo mira con orgullo los logros alcanzados, sino que también se prepara para los desafíos que vendrán, consolidando su rol como un pilar fundamental en el desarrollo educativo y profesional del Maule.



