Política 03-06-2023

CUENTA PÚBLICA: DESTACAN ACUERDOS LEGISLATIVOS Y DISCREPAN SOBRE UNA REFORMA TRIBUTARIA.



Con diversas reacciones senadores y senadoras resaltaron los aspectos más significativos del mensaje presidencial del presidente Gabriel Boric, ante el Congreso Pleno.

Asimismo, hubo discrepancias sobre la necesidad de insistir en una reforma tributaria y espacios para la reflexión, como por ejemplo, en cuanto a destacar los acuerdos transversales para avanzar en materia legislativa, la agenda de seguridad pública y la agenda social y económica.

El Presidente del Senado y parlamentario por el Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que "comparto la forma de abordar algunos temas y el cambio de giro en materia de seguridad. Creo que al final la discusión que se tuvo fue exitosa en el sentido de pedir que apurara el tranco en materia de leyes de seguridad y veo que se está cumpliendo cierto compromiso y me parece muy importante porque Chile tiene que enfrentar el drama de la inseguridad, el flagelo de la delincuencia y eso se hace con más recursos, con más gestión y con leyes distintas. Tengo una discrepancia respecto de cómo enfrentar el tema económico. Yo esperaba que se planteara un plan económico de recuperación porque veo que el crecimiento baja, veo que la inflación sigue muy alta, que el desempleo está mucho más alto y en ese escenario, que la única solución sea subir los impuestos no me hace sentido".

En tanto, la también senadora por el Maule, Paulina Vodanovic (PS), precisó que "creo que la forma en que el Presidente se ha dirigido al país, llamando a la unidad nacional, pidiéndonos anteponer los proyectos sociales por sobre los personales es la forma adecuada…Ha dicho que la reforma tributaria ingresa prontamente al Senado y creo que tenemos una obligación de darle curso y de estudiar la forma en que se pueda aprobar para tener recursos suficientes para solventar los derechos sociales que son tan necesarios, partiendo por la reforma previsional. No hay más tiempo. Nuestros adultos mayores están con pensiones de miseria".