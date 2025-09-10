Crónica 10-09-2025

Cuenta Pública: SENCE Maule benefició a más de 157 mil personas durante el año 2024

Director regional detalló el trabajo realizado a través del Plan Maule para fortalecer la empleabilidad en la zona.



Un cuenta pública cargada de testimonios y emociones emitidas por diferentes beneficiarios de la región del Maule entregó durante la presente jornada el director de SENCE, Oscar Morales Mejías, ante un auditórium compuesto por diversas autoridades, encabezadas por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz y la seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal, además de representantes de sindicatos de pescadores, empresas madereras, del retail, organizaciones sociales, organismos técnicos, oficinas OMIL, entre otros entes públicos y privados.

Morales destacó que durante el año 2024 los distintos programas y líneas de acción SENCE beneficiaron un total de 157.853 personas, de las cuales un 36 % correspondió a hombres y un 64% a mujeres.

Junto con ello, precisó que a través del Plan Maule se logró potenciar tres sectores como la pesca artesanal, el área maderera forestal y la agricultura familiar campesina, donde se establecieron diversos cursos de capacitación, los que tienen como objetivo presentarles a estos grupos heterogéneos, caminos para abrirse paso en otros rubros complementarios a los suyos.

“En la pesca artesanal hemos tenido una inversión histórica en capacitación de oficios destinada a la reconversión laboral de trabajadores y trabajadoras. Hemos realizado 22 cursos de capacitación agrupados en la costa, desde Lipimávida hasta Curanipe”, indicó Oscar Morales.

A esto se agregan cursos para sindicatos de trabajadores del sector maderero forestal de Constitución y alrededores, más capacitación en oficios para trabajadoras temporeras de la provincia de Linares.

