Opinión 09-05-2023

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS

“Me es difícil, casi imposible, inspirarme para relatar lo que sentí cuando el gran escritor de reconocida calidad, Juan Mihovilovich, presentó su novela Tu nuevo Anticristo en Linares.”



MAS VALE TARDE QUE NUNCA

Carlos Yáñez Olave

-escritor-

Creo que es cierto, puesto que esta extraordinaria presentación se llevó a cabo el día jueves 30 de marzo de 2023 y la calidad del autor es tan fenomenal, que ahora entro en el ámbito de la timidez para seguir escribiendo.

Tuve algunas dificultades y retrasé mis impresiones, pero unas hermosas amigas me dijeron: “más vale tarde que nunca.”

Confieso que marzo me incomoda, porque en dicho mes ya asoma el otoño, que arranca las hojas de algunos árboles dejándolos desnudos para que en sus ramas dormidas cuelguen las escarchas y las avecillas queden sin sus nidos.

Pero marzo de este año me traía una maravillosa sorpresa, la que se hizo efectiva al final de mi andar. Caminé hacia la Biblioteca sonriente y feliz, cuando tropecé con un sinfín de temerosas dudas, que podrían resumirse en la siguiente pregunta: ¿llegaría público para aplaudir a tan renombrado escritor?

Temía, puesto que el acontecimiento no se había difundido con la importancia que el evento merecía: presentación de la última novela de Juan Mihovilovich, Tu nuevo Anticristo.

En el calendario se dibujaba el jueves 30 de marzo del 2023. Ingresé a la sala Manuel Francisco Mesa Seco de la biblioteca Municipal de nuestra ciudad. Allí estaba esperando la emocionante sorpresa que agitó más intensamente el ritmo del corazón: una sorprendente cantidad de cultos ciudadanos que, afortunadamente, no eran los mismos de siempre, se sumaban sin pausas, acreditando que la cultura literaria sigue viva en nuestra región y particularmente, en Linares.

Aprecié entre muchos, al poeta Antonio Lagos, además de otros asistentes respecto de quienes ignoraba su pasión intelectual. La emoción despertó la secreta intención de aplaudir y hasta las ansias de gritar, con algo de exageración, ¡Viva Chile y viva nuestra región del Maule!

Don Renato Urrea –reemplazante del titular Director don Manuel Quevedo Méndez- se desempeñó como conductor del acto, cometido atinado, educado y sobrio, demostrando personalidad y dominio profesional.

Responsable de la presentación propiamente tal fue don Cristian Montes Capó, destacado académico de la Universidad de Chile, quien primeramente efectuó un acercamiento a modo de contextualización de la extensa y relevante creación literaria de Juan Mihovilovich Hernández, para después referirse inextenso, mediante un profundo análisis, a la novela Tu nuevo Anticristo.

La ceremonia contó, además, con la participación del destacado poeta-trovador y miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, don Hugo Metzdorff, quien interpretó dos termas con letra y música de su autoría, que tuvo una gran recepción del público asistente por su lograda calidad.

El narrador Juan Mihovilovich se percibía con una emoción reflexiva, que me hizo recordar la edición de mi primer libro “Puertas entreabiertas.”

El silencio permitió concentrarme en el talento de Juan, tanto en su lectura como en el fructífero y participativo diálogo con los asistentes.

En Linares existen varios virtuosos de la pluma que intentan despejar aquellas nubes siempre negras que cubren a potenciales e ignorados creadores locales.

Juan Mihovilovich, tu puedes hablar con tu hermano que inspiró la novela.

Yo no puedo, pues aun en el más allá sigue desaparecido.

Gracias por compartirnos tu talento.