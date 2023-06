Opinión 03-06-2023

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS





En Italia. Un canelo para Jorge Yáñez Olave



Carlos Yáñez Olave

Escritor y Poeta



En la localidad italiana de Quarrata, desde el 22 de septiembre de 2002, un canelo recuerda al periodista y poeta linarense, Jorge Bernabé Yáñez Olave.

El homenaje se enmarca dentro del proyecto “Eco Memoria”, realizado por el comité de trabajadores chilenos exiliados en Italia.

Oportunidad en la cual la señora Juana Soto Lastra, agradeció la cooperación de la alcaldesa de Quarrata y en especial a Hugo Silva Soto, exiliado en Italia y quien fuese amigo de Jorge Bernabé. Silva Soto gestionó el homenaje a este gran poeta chileno y linarense.

Durante el acto, en el cual estuvieron presente las autoridades locales y residentes chilenos, se leyó un poema escrito por Jorge Yáñez Olave, poco antes de su desaparición.



SOBRE MI TUMBA HAY UN ALMENDRO



Sobre mi tumba hay un almendro

que llora silenciosamente.

Sobre él se posan los pájaros azules

del cielo,

cuando los cristales del rocío

se diluyen en arco iris

bajo el olvido del sol…

Cuando la vida nace yo muero

entre los estertores de una flor

crucificada…

…enterradme donde mis ojos vacíos

contemplen el vientre verde del mar…

…Enterradme cuando el crepúsculo

esté muriendo diagonalmente recostado

sobre los choapinos del aire…

…Dejad que el musgo crezca

sobre mi cuerpo…

…Dejad que sienta sobre mi frente

las lágrimas perfumadas de mi madre…

No pudráis canciones

en el olvido macilento de la cloaca

infecta de la muerte…

…Olvidadme si podéis,

que no quede en el surco

de vuestras almas

la semilla redonda del recuerdo.

Azotadme con vuestros látigos

gusanos informes que os escondéis

tras el manto del anonimato…

…¡Azotadme…! ¡Azotadme…!

Que de mis labios no saldrá la palabra

que llene el hueco de vuestra diestra

estirada, pidiendo la limosna

de una réplica…

…Os escupo al rostro, vuestro rostro…

reptiles informes, alimentadme

con vuestras injurias…



…Llenad mi pureza superior

con vuestros lamentos subdesarrollados…