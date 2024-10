Opinión 08-10-2024

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS

Carlos Yáñez Olave

escritor



FRUTOS DE AMOR DE POETAS



Hay personas únicas que son tocadas por la manifestación de una mítica flecha misteriosa. Una flecha que, al penetrar, no produce heridas ni dolor. Flecha que atraviesa el punto medio del espíritu y le da vida, en forma de latidos de un corazón que pulsa, que modela un sendero, pavimentándolo con las piedras preciosas de amor y candidez. Aquel camino abierto, se escribe con la pluma extrema de dos almas gemelas, fervorosas seguidoras del poder de la palabra y de fusión con una música que emite notas con calor a caricias, logrando el ansiado y esquivo equilibrio de poseerse el uno al otro, sintiendo la misma ternura cada día, como si siempre fuese el primero.

Los poetas Carlos Wistuba y Graciela Aguirre, descubrieron que en la tierra no estaba el infierno; al contrario, el cielo les concedió la posibilidad cierta de conocer la belleza que se expande cuando los espíritus de dos escritores se encuentran. La sabiduría de Graciela, bella mujer, con inteligencia arrancó de los rincones escondidos, aquel talento que a Carlos Wistuba permitió confesarle con poemas su admiración y amor. Entonces yo, escritor, consciente de dulces y amargos momentos vividos por mi gran amigo Wistuba, gesté auténtica admiración y agradecimiento por María Graciela, sorprendido con su talento literato, me hizo entender de dónde nace la inspiración de mi compañero poeta:

“Cuando los faros se apagan en la noche, los barcos tiemblan,

los fantasmas surgen, las angustias escapan de sus jaulas y esperan

escondidas en los rincones, al acecho de sus víctimas... los miedos se desatan y el silencio llega a enloquecer... solo las olas saben de memoria el camino la playa…”

Parafraseando este relato corto de María Graciela, digo que las olas sacudieron el camino a la playa para que la arena dibujara de memoria un destino común, uniendo la fuerza del mar con el don de la escritura para los poetas Graciela Aguirre y Carlos Wistuba se encontraran.