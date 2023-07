Opinión 26-07-2023

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS A LA ANTIGUA

Carlos Yáñez Olave

Escritor





Cuando se apelaba únicamente a las dotes personales. Aquellas virtudes y talentos que nuestros padres cultivaban con amor y orgullo de haber creado y criado a sus hijos con la intención y el sueño que sean lo más inteligente. Sin recurrir a terceros para lograr metas y ser ese alguien admirado y respetado por los demás e incluso vencer a la envidia.

Actualmente es casi imposible encontrar en este siglo a alguien, con estas virtudes, tal vez en sueños o en películas.

Conocí a uno que lo intentó…

GABRIEL ALBERTO JAQUE ZÁRATE.

Desde niño sufriendo como otros la tortura de crueles inviernos con sus heladas cada madrugada de flojo despertar. Lluvias con sus truenos, rayos y relámpagos. Vientos y barriales que despeinaban aquel peinado que repasó mamá, sus zapatos brillantes al salir de casa y opacos al llegar a clases. Más aún si su domicilio era rural. Por lo tanto, más aún cuando en su adolescencia la distancia se transformó en kilómetros por caminar. A veces días de hambre y sed. Tan solo en su hogar satisfacía aquella necesidad con amor y ternura.

La universidad más complicada, pues en la distancia más prolongada y los gastos… cuantos llantos en silencio y privaciones en secreto lo expusieron a rendirse… ¿abandonaría aquella complicada carrera?

- ¡Pero, no. Confiaba en su capacidad y además sus padres también!

El canto de la victoria lo saboreo aromando el cielo desde la cordillera al mar. Con su título de Ingeniero ingresó a una institución la cual abría ventanales para dar luz a grandes responsabilidades y sus sueños… trabajar para que los necesitados y pobres puedan obtener casa y sitio con inscripción a su nombre.

Otra vez madrugando y si era necesario hasta tarde en la noche, terminaba sus funciones.

Alguien desde lo alto lo observaba.

En el diario “El Heraldo” se mencionó destacada su oportuna acción, para salvar la vida de un niño.

Quizás la madre y el niño, aun lo bendicen.

Se abrió un concurso para postular a Jefe del Departamento Provincial de Cauquenes (Serviu).

Al principio no le prestó mucha importancia, porque para aquello sería necesario relaciones de otro nivel… Pero venció a su modestia, sonriendo levemente musitó a su interior: ¡Soy Capaz! Postularé.

Y he aquí su merecido triunfo a la antigua.