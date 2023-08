Opinión 17-08-2023

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS ÚLTIMO ABRAZO

Carlos Yáñez Olave

Escritor y Poeta



Van a ser 50 años que el día ocho de septiembre de 1973, llegué a casa de la suegra de Jorge Bernabé en busca de éste, para comunicarnos que el eco de los potentes tanques notificaba la llegada del anunciado golpe que hoy al recordar su salvaje procedimiento, me mojan los ojos, corazón y alma con lágrimas invisibles para terceros, pero que no solo a mí hieren y queman.

Los aviones de guerra llenaban sus estanques para bombardear la Moneda. Los fusiles engrasados tenían hambre de vomitar su contenido mortal.

Nos abrazamos, sin convencernos o imaginar que sería el último, sintiendo en nuestras venas el correr del deslizar de la sangre de hombres libres, y menos que ésta se derramaría en grietas abiertas por acerados corvos empuñados por compatriotas.

Algo fusionó con más fuerza y presión sin frenos de ese abrazo con miradas mudas y amargas. Abriendo por última vez su ventana transparente. Tan solo opacada por la tristeza e impotencia, sin lágrimas teatrales, simuladas para que otros tengan compasión y lástima.

En el recuerdo del último abrazo no debo callar, dejando en el silencio negro y ciego lo que Jorge respondió cuando insistí si realmente tenían casa de seguridad para protegerse de las insidias y calumnias que podrían condenarlo…

-¡No te preocupes , hermano Carlos . Pues no he cometido, ni faltas. Menos ser un terrorista asesino!... Mi letra en la prensa, no es un arma criminal. Mi lucha por los pobres y explotados, la hice ante los tribunales correspondientes.

Con inocencia y libres de actuar delictual; nos abrazamos nuevamente y en ese instante unos ángeles en el cielo azul tropezaron con nubes blancas, bordando en ellas lágrimas impotentes.

La casa de la suegra se ubica frente al Parque de la Población de Carabineros, donde el viento de septiembre agita las hojas de los enormes árboles de tiernos brotes anunciando la pronta primavera. Pero, una brisa extraña y con olor a muerte anunciaban la agonía de la democracia.

Existen o existían variada documentación que acreditan la participación de JORGE BERNABE YÁÑEZ OLAVE, como dirigente sindicalista, en la Inspección del Trabajo, defendiendo a obreros campesinos en pos de la regularización de sus derechos laborales. Ellos evidencian que siempre actuó por las vías del dialogo y no por la violencia, menos con el terrorismo.

Periodista y poeta. Consta en el Libro “Poesía En El Silencio”, Poemas sensibles, románticos y el llanto por la existencia de la injusticia. En el que se puede despejar la duda de su personalidad y nobles intenciones.

Nos abrazamos convencidos se abrirían procesos en los tribunales de justicia para acreditar delitos o faltas y no torturas crueles e inhumanas.

-¡Que iluso soy!...Van a suceder Cincuenta Años, buscándote para abrazarnos otra vez hermano Jorge.

Ignorábamos que aquel sería el último abrazo.