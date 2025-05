Opinión 10-05-2025

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Sueño verte como antes

Carlos Yáñez Olave

Escritor



Hace un tiempo que soñé contigo. Y en la pantalla de mi memoria se proyectó su figura limpia, ordenada, aromada. inocente… acusando paz, amor y seguridad

Era el lugar de las citas de los enamorados y de los amigos, para subir al segundo piso del Hotel de Turismo a beber una cerveza o, en el portal de este; pactar un encuentro, quizás más privado, para jurarnos amor eterno.

Producto de esto, algunos terminamos en casamiento o extenso pololeo. Seguro estoy que no sólo linarenses gozamos de este privilegio.

- ¿Dónde nos encontramos, para ponernos de acuerdo?

- ¡Bajo el Hotel de Turismo, amada mía!

Allí unidos por suaves manos, atravesábamos hacia la plaza principal de nuestra ciudad encantadora, la cual acreditaba su hermosura cuando el Sol pintando flores se retiraba para encontrarse con la Luna y besarse a escondidas; en tanto nosotros formábamos el primer beso.

Entonces la noche con sus coquetas estrellas, cerraba nuestros ojos con una brillante luna para iluminar dulces y hermosos sueños, como al que estoy relatando …

Encontré a dos ángeles puros y tiernos. Hermosos y transparentes, los cuales me convencieron, podrían lograr el milagro para recuperar el aroma y hermosura con sus encantos del lugar que mostraba más bella nuestra ciudad con un infierno eterno para aquellos delincuentes usurpadores de la paz, alegría, libertad y amor...

Miré los ojos angelicales de ella, que podrían ser de lindo celeste, verde, negro, azul o café… no interesaba el color, pero sí sus miradas que transmitían pureza, justicia y verdad. Los de él (el segundo ángel) confirmaban lo vertido por su pareja.

La noche con su sueño encantador, me aseguró verte como antes mi viejo y estropeado Hotel Turismo.

Y esos ángeles tienen nombre. Si ellos me autorizan, en otro encuentro los nombraré