Social 28-08-2025

Cuerpo de Bomberos de Colbún recibió carro de rescate donado por la Embajada de Japón



Hasta la comuna de Colbún llegó la embajadora de Japón en Chile, Ito Takako para hacer entrega oficial del carro de rescate donado por la Embajada. El acto se realizó en el frontis de la Segunda Compañía de Bomberos, en Panimávida, donde estará destinada la unidad.

La actividad contó con la presencia de la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama; el alcalde Pedro Pablo Muñoz Osses; el superintendente del Cuerpo de Bomberos, Bernardo Lunas Hernández; superintendentes de Cuerpos de Bomberos de la provincia, y voluntarios de ambas Compañías.

La unidad, marca INO, modelo Ranger, año 2002, corresponde a una Unidad de Rescate equipada con pluma de levantamiento, la primera en su tipo para la comuna. Proyecto tuvo un costo total de 47 mil 828 dólares.

En relación a esta unidad el comandante Carlos Cerna Molina destacó la importancia de este aporte y expresó que “Estamos muy contentos por esta donación, que también viene con equipamiento especializado. Se trata de una unidad preparada para rescate vehicular y de personas, equipada con grúa, huinche, torre de iluminación, herramientas hidráulicas y otros implementos. Esperamos ponerla pronto en servicio para la comuna de Colbún y para todos los lugares donde se requiera. Esta es la culminación de un proyecto iniciado en 2023. Una larga espera, pero hoy estamos felices y podemos decir que el objetivo se cumplió”.

La embajadora de Japón en Chile, Ito Takako en su discurso durante la ceremonia realizó una especial mención a quienes participaron y trabajaron en el proyecto, además contó que “El Gobierno de Japón impulsa la idea de seguridad humana, que consiste en buscar el derecho de las personas en vivir con felicidad y dignidad, es por eso que se realiza el Proyecto APC, que busca colaborar con las autoridades locales y ONG para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Este proyecto beneficiará a más de 22 mil personas a nivel comunal y en especial a más de 40 bomberos, hombres y mujeres de la Segunda Compañía de Bomberos de Colbún, ubicado en Panimávida.

