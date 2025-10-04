Opinión 04-10-2025

Cuerpo de Bomberos de Linares Fundado el 4 de octubre 1896 “Abnegación y espíritu de sacrificio de una noble institución”



(Manuel Quevedo Méndez)



En 1831, 1865 y 1890 se sucedieron incendios que amenazaron propagarse por toda la ciudad, sin que nadie atinase a una acción defensiva. La tragedia ocurrió el 8 de Julio de 1896, cuando se incendió una bodega en calle O’Higgins, cuadra y media de la plaza, con muchos heridos y daños materiales. Las llamas estuvieron a punto de envolver toda la manzana y, como si fuera poco, otra tragedia se produjo la tarde del 3 de octubre de 1896, en calle O’Higgins, a tres cuadras de la plaza, al volcarse un brasero provoca otro incendio, de mayores proporciones y riesgos; poniendo en jaque el corazón de la ciudad.

Ante escombros humeantes, el joven y talentoso vecino Manuel Sepúlveda y Parra (nació en el fundo San Gabriel (1871), profesor del Liceo de Linares hasta 1924; consagrado a la agricultura en su fundo Dañilcaqui (nido de águilas), al oriente de la estación de Putagán), con el consejo y apoyo del Intendente Guillermo Blest Gana, pensó en fundar una compañía de bomberos y convoca a una reunión, el 4 de octubre de 1896, en el Hotel Central, para echar las bases del Cuerpo de Bomberos en Linares.

Los restos de Manuel Sepúlveda Parra, son trasladados desde el cementerio parroquial San José hasta el memorial frente al actual cuartel de bomberos, el 24 de octubre de 2023, siendo Superintendente, Marcelo Retamal Pérez.

El Hotel Central ubicado en el lado norte de la Catedral (hoy residencia del Obispo). La convocatoria fue un éxito, el acta de fundación registra la directiva provisoria para organizar la naciente institución. Así fue que el 4 de octubre de 1896 se forma la Primera Compañía de Bomberos de Linares, fecha tomada como la Fundación del Cuerpo. En la calle Cinco de Mayo -luego Cinco de Abril; hoy Paseo Linares de Jaén- esquina con Freire, se instaló el año 1915, la 2ª Compañía de Bomberos.

Al crearse, 19 de diciembre de 1919, la 3ª Compañía de Bomberos, sus fundadores gestionan contar con edificio propio, como las dos compañías existentes: desde el 4 de octubre de 1896, la 1ª Compañía; desde el 31 de enero de 1902, la 2ª Compañía. No fue posible adquirir alguna propiedad y se convino en fijar la residencia de la 3ª Compañía en el mismo local de la 2ª, ya instalada en calle Cinco de Mayo.

La nueva Compañía da sus primeros pasos al lado de la 2ª; donde se distinguió -como socio fundador- el activo industrial Amador Sandoval, fallecido el 30 de septiembre de 1931, con el honor de haber sido uno de los más firmes puntales de esta generosa institución.

La 1ª Compañía funcionaba en un cuartel de propiedad municipal, ubicado en avenida Valentín Letelier. El gobierno (1928) pidió a la Junta de Vecinos, que dicho local fuese cedido para construir el Escuadrón de Carabineros. En sesión del 1º de agosto de 1928, se acordó traspasar al Fisco tanto el Cuartel de la Bomba, como el de la Policía de Aseo que se encontraba en sitios anexos.

A principios de siglo (1900) se levantó el edificio de la 1ª Compañía de Bomberos, donde funcionó hasta 1925 el histórico Teatro de la Bomba, la sala de espectáculos más famosa que tuvo Linares en la época.

El Municipio linarense determinó construir un kiosco -frente al actual Escuadrón de Carabineros-, para las retretas de la Banda, que dirigía el Maestro Atanasio Aravena. La obra se inauguró, en medio del entusiasmo ciudadano, el 17 de septiembre de 1897.

En julio de 1902, el artista Chesneau trazó alrededor del kiosco, un parque llamado de los Bomberos, por estar construido frente al Cuartel de la Bomba (hoy Carabineros de Chile). El parque se terminó e inauguró el 16 de septiembre de 1903. Duró hasta 1924, cuando se comenzó a destruir y la última “barrida” la provoca un huracán en la zona, el 4 de junio de 1934 (a las 11:06 hrs.). El kiosco había caído el año 1933.

En reunión celebrada el 5 de abril de 1902, se acuerda bautizar la nueva Unidad bomberil con el nombre de “Segunda Compañía de Bomberos Arturo Prat de Hachas y Escaleras”. En esa misma sesión se designó una comisión encargada de confeccionar el Estatuto y Reglamento de la Compañía, la que integraron los bomberos señores Francisco A. del Campo, Tomás Sepúlveda, José M. Herrera y José Sandoval. Cumplido el cometido se presenta el 7 de agosto de 1902 y el proyecto aprobado en la asamblea, sin modificaciones.

En 1915 la 2ª Compañía de Bomberos instaló su cuartel en calle Cinco de Mayo (luego Cinco de Abril; hoy Paseo Linares de Jaén) esquina con Freire. A fines del año 1919 se reunieron en el Teatro Victoria los señores Rejinio del Villar, Ricardo Donoso, Humberto Andreo, Recaredo Loyola, Ramón Haz, Ernesto Vargas, Sebastián Avendaño, Juan Scheid, Bernardino González, presidido por el comandante General del Cuerpo don Arturo Villarroel y echaban las bases de la 3ª Compañía de Bomberos de Linares.

El 21 de diciembre de 1919 fue fundada esta nueva Unidad del Cuerpo de Bomberos de Linares, siendo su primera oficialidad: director D. Rejinio del Villar, Cap. D. Humberto Andreo, Tte. 1º D. Jermán del Campo, Tte. 2º D. Ernesto Vargas, secretario D. Ramón Haz, tesorero D. Sebastián Avendaño, y maquinista D. Juan Scheid. A los pocos días la 3ª Cía. adquirió de la 1ª Compañía de Bomberos de Curicó una excelente bomba a vapor francesa marca “Thirion Fills” y un gallo porta mangueras por el valor de $ 6.000.- que fue pagado completo en el plazo de un año.

Al crearse la 3ª Compañía de Bomberos, sus fundadores hicieron gestiones para adquirir un edificio propio como las dos compañías existentes en la ciudad: desde el 4 de octubre de 1896, la 1ª Compañía y desde el 31 de enero de 1902 la 2ª Compañía. No fue posible adquirir una propiedad y se convino en fijar residencia de la 3ª Compañía en el mismo local de la 2ª, ya instalada en Cinco de Mayo.

1a. Compañía de agua, “Bomba Linares” fundada el 4 de octubre de 1896 y cuyo lema es “Trabajo y Disciplina”, 2ª. Compañía de Hachas y Escalas, “Arturo Prat”, fundada el 31 de enero de 1902 cuyo lema es “La Igualdad”, 3ª Compañía de agua “Manuel Rodríguez” fundada el 21 de diciembre de 1919, cuyo lema es “Abnegación y Disciplina”.

4ª Compañía de agua, fundada el 26 de agosto de 1991, cuyo lema es “Sirviendo con Valor y Respeto”. 5ª Compañía de Especialidades “Mártir Guillermo González Rojas”, fundada el 23 de diciembre de 1996, cuyo lema es “Per vita”. Brigada Juvenil 1ª Compañía: “Juan Movillo Enderli, fundada el 24 de junio de 1964. Brigada Juvenil Cuarta Compañía: “Luis Espinoza García”, fundada el 26 de agosto de 1997.

(Bibliografía: Iván Negrete Rivera y Hugo Bravo Escobar, del Cuerpo de Bomberos de Linares. Álbum Histórico Cuerpos de Bomberos de Chile. Recopilaciones de Horacio Rodríguez M. y Carlos Carvajal A. C.B. Valparaíso 1851, Las calles de Linares, Revista Linares; Historia de la 1a. Cía. De Bomberos por Jaime González Colville)

