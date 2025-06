Opinión 05-06-2025

Cuidado con las señales equívocas

Francisco González Pizarro, gerente general de Vertical Hunter



Recientemente nos enteramos por la prensa que casi 150 mil personas en Chile llevan más de un año sin trabajo, y que se han perdido más de 200 mil empleos en el actual gobierno.

A esto hay que añadir que la creación de puestos de trabajo se ha desacelerado en los últimos doce meses, llegando a sólo 20.020, siendo esta cifra la más baja en cuatro años.

De acuerdo a algunos expertos en economía, lo anterior es el resultado de varias medidas que se han aplicado en el último tiempo, entre ellas, la reducción de la jornada laboral y el incremento del sueldo mínimo lo que, si bien está afectando a todas las organizaciones, genera un mayor impacto en las PYMES, que crean alrededor del 65% de los empleos.

Asimismo, por estos días nos enteramos de un proyecto de ley- presentado por algunos diputados del partido Liberal- el cual busca establecer un porcentaje obligatorio de trabajadores mayores de 50 años, según el tamaño de cada empresa.

Esta iniciativa, afirman los parlamentarios, busca incentivar la participación laboral de ese grupo etario. Si bien no es una mala estrategia, nuevamente viene a imponer una medida a las organizaciones, muchas de las cuales pueden poseer culturas diferentes a los perfiles seniors o ser poco atractivas para ellos.

Da la impresión de que las nuevas leyes se están redactando en virtud de las grandes compañías, olvidándose los legisladores de las pequeñas y medianas empresa, las que dan origen a seis de cada 10 puestos de trabajo en el país.

¿Por qué no analizar otro tipo de alternativas para la contratación de talento senior? Por ejemplo, se podrían aplicar incentivos de apoyo económicos, como la rebaja de impuesto a las empresas que realicen este tipo de contrataciones, o el acceso a capacitaciones pagadas por el Estado para este segmento de trabajadores, etc.

Es por todo lo anterior que las autoridades del poder ejecutivo y legislativo debieran dar señales claras, contundentes y adecuadas para que la economía se reactive y crezca, y no equívocas que generen un efecto completamente contrario y negativo.