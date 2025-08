Opinión 01-08-2025

Cuidado de mascotas ante emergencias



Carlos Barrientos Donoso

Director de Medicina Veterinaria

Universidad Andrés Bello





Las evacuaciones realizadas tras el terremoto en Rusia y la alerta de tsunami revelaron desconocimiento en la preparación ante emergencias. Durante el proceso en Iquique, por ejemplo, se observó a animales sin los elementos básicos de seguridad, como bozales o cajas de transporte, y ausencia de kits de emergencia para su cuidado. Si bien en Chile existen protocolos claro de evacuación que incluyen a los animales domésticos y Senapred cuenta con material de apoyo disponible para la comunidad, es claro que falta reforzar esta planificación.

En primer lugar, es crucial estar preparado. Un kit de emergencia adecuado para mascotas es esencial, y debe incluir elementos básicos como agua, comida, medicinas, documentos importantes como la cartilla de vacunación y, por supuesto, la correa y el bozal. La tenencia responsable implica no solo la salud y bienestar de las mascotas en condiciones cotidianas, sino también en situaciones de emergencia. No es suficiente con tenerlos a nuestro lado, debemos prever todos los recursos necesarios para su cuidado y traslado seguro.

En caso de una evacuación, si no es posible llevar a la mascota, se debe identificar un lugar seguro dentro del hogar donde el animal pueda estar aislado de objetos que puedan caer o representen un peligro. Allí, se debe dejar suficiente agua y comida, evitando atarlos o amarrarlos, lo que podría aumentar el nivel de estrés. De igual manera, se debe contar con información visible para identificación, con instrucciones claras para los rescatistas sobre la cantidad y tipo de animales que permanecen a cada hogar. Esto facilita su localización y posterior traslado si se requiere. El cuidado de una mascota nunca debe interrumpirse, y el compromiso de la tenencia responsable debe mantenerse en todo momento, incluso en situaciones extremas.

El estrés y la ansiedad son respuestas comunes de los animales ante emergencias, por lo que es importante no recurrir a actos violentos ni agresivos para controlarlos. El maltrato solo empeorará su condición. Un enfoque más efectivo es trabajar con refuerzos positivos: caricias, juegos y premios alimenticios. Esto no solo mejora su bienestar, sino que también facilita su adaptación al nuevo entorno de emergencia. Además, mantener una rutina de paseos o ejercicios, dentro de lo posible, ayudará a reducir los efectos del estrés y contribuirá a mantener a las mascotas en condiciones óptimas para enfrentar cualquier adversidad.

La tenencia responsable implica que debemos anticiparnos a las necesidades de nuestros animales. Esto no solo incluye los cuidados básicos, sino también la preparación para eventuales emergencias, con educación, prevención y compromiso.