Editorial 04-09-2025

Cuidado infantil



La Sala de la Cámara aprobó y despacho al Senado el proyecto que buscaba establecer requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles. Cabe destacar que, durante el debate en la Comisión de Desarrollo Social, la moción fue reformada por una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo. Con esto, se reemplazó el concepto de guarderías por servicios de cuidado infantil.



El nuevo texto define prestaciones de cuidado infantil como la entrega de servicios de atención, protección y desarrollo integral dirigido a niños y niñas menores de 14 años. Apunta, especialmente, a horarios en que las familias o cuidadores no puedan brindar cuidado directo.



La norma establece, expresamente, que estas prestaciones son complementarias a la educación parvularia y básica, sin poder reemplazarlas ni sustituirlas. Sin embargo, permite incluir actividades recreativas, culturales, deportivas o lúdicas que apoyen el desarrollo infantil.



La propuesta fija tres principios básicos para el funcionamiento de los servicios de cuidado infantil: flexibilidad, complementariedad y mejora continua. Además, faculta a la Subsecretaría de la Niñez para dictar orientaciones técnicas. Ellas se dirigen, principalmente, a materias de infraestructura, condiciones de seguridad, idoneidad del personal y lineamientos de supervisión.



Será deber de las municipalidades considerar estas orientaciones técnicas para otorgar y fiscalizar las patentes municipales. Además, para los servicios con fines de lucro, se establece la obligación de iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).





