Opinión 25-05-2023

Cuidados para los adultos mayores con fractura de caderas

Miriam Fuentes Navarrete, académica de la Facultad de Enfermería UNAB Sede Viña del Mar



Es importante recordar que la fractura de caderas es una emergencia médica y quirúrgica, ya que impide la movilización de la persona y produce dolor intenso. La solución para este problema es la cirugía de caderas, entre las cuales la más común es la cirugía de reemplazo parcial o total de la articulación de la cadera. Al reemplazarla el periodo de recuperación total dura 3 a 4 meses. Es fundamental que la persona intervenida quirúrgicamente mantenga cuidados básicos, en relación con la movilización de la cadera, incluso al realizar sus actividades diarias para evitar complicaciones de la prótesis. El paciente debe efectuar terapia kinésica para recuperar la movilidad de la articulación y desarrollar la fuerza muscular por un periodo de 3 a 4 meses; se inicia durante la hospitalización y se mantiene en el domicilio. Al principio para deambular debe contar con una ayuda técnica, generalmente inician con burrito, para posteriormente cambiar a bastón canadiense.

No se debe dormir sobre la prótesis, la herida operatoria ni boca abajo. Se recomienda dormir de espaldas o de lado, en este último caso, debe ser hacia el lado contrario de la cirugía y colocar una almohada entre las piernas.

Se recomienda colocar sobre la taza del baño un alza taza con abrazaderas laterales, que son muy necesarias para poder afirmarse en éstas, al sentarse y pararse, y no realizar fuerza con las piernas ni doblar mucho las rodillas.

Al sentarse la cadera nunca debe quedar más baja que las rodillas, es preferible que utilice sillas de espalda recta con apoyabrazos, se afirme en el respaldo y mantenga los pies separados 15 cms, con la punta de los pies recta apuntando hacia adelante. Se recomienda en estos casos no estar sentado por más de 40 minutos.

Asimismo, se aconseja no agacharse y evitar flexionar la cadera más allá de 90°. También el paciente no debe cruzar las piernas ni los tobillos al estar sentado, de pie o acostado. Tampoco elevar las piernas por sobre las caderas y al girarse debe hacerlo con el cuerpo completo.

Cuando el adulto mayor se vista que trate de sentarse en una silla firme con respaldo y que apoye los brazos. Colocarse la ropa en la pierna de la prótesis primero. Cuando se desvista el paciente debe quitarse al final la ropa del lado de la cirugía. Los zapatos deben ser fáciles de poner, por ejemplo, con elástico o tipo mocasín. Si es necesario usar un calzador para introducir el pie.

Para bañarse la persona puede estar de pie o en una silla de ducha y colocar esteras o antideslizantes en el piso para evitar resbalarse. Sus movimientos deben ser cuidadosos, nunca estirarse, agacharse, ni tratar de alcanzar objetos. Si se requiere ayuda para alcanzar zonas difíciles del cuerpo el adulto mayor debe contar con el apoyo de algún familiar o persona de confianza. También puede utilizar una esponja o cepillo de ducha con cabo largo.

Para subir escaleras, siempre utilizar el pasamanos y subir el peldaño primero con la pierna del lado no operado. Cuando el paciente baje debe primero hacerlo con la pierna del lado operado y además usar la baranda de la vivienda o lugar donde se encuentre.