Opinión 19-04-2025

Cuidarnos en la ruta: una responsabilidad compartida para esta Semana Santa



Rodrigo Serrano, Vicepresidente Corporativo de Innovación y Desarrollo en Wisetrack Corp



Semana Santa es sinónimo de descanso, reencuentros familiares y viajes esperados por muchos, pero también, lamentablemente, suele estar marcada por un aumento en los accidentes de tránsito por los altos niveles de movilidad. Para este fin de semana la Subsecretaría de Turismo, en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) informaron que entre el jueves 17 y el sábado 19 de abril, se espera que se realicen entre 1,2 y 1,4 millones de viajes con pernoctación dentro del país.



Las razones de accidentes, desde leves a fatales, durante fines de semana largos o feriados, son múltiples: el cansancio, la sobrecarga vehicular, la imprudencia, el consumo de alcohol y la omisión de medidas básicas de seguridad. Una realidad que se repite cada año y que lamentablemente, si no cambiamos nuestras conductas, seguirá sin cambios: enlutando familias, destruyendo sueños y dejando sillas vacías en mesas que debieron ser de celebración.



Lo más preocupante es la normalización de estas tragedias, para quienes no son parte de ellas. Escuchamos las cifras de accidentes y muertos con la misma actitud que cuando escuchamos la cifra de vehículos que salieron de Santiago o que cruzaron tal o cual peaje, como si fuera parte de algo inevitable y completamente ajeno a nosotros, hasta que ya deja de serlo.



Cada viaje que no llega a destino se convierte en una historia truncada, historia en la que, sin elegirlo, se nos asigna un rol, a veces de espectador, a veces de extra, a veces secundario, a veces protagónico y mientras no asumamos con responsabilidad el hecho de que conducir un vehículo es una de las responsabilidades más grandes del día a día, estas tragedias seguirán marcando nuestras celebraciones con el dolor irreparable de lo que pudo evitarse.



Este feriado no es solo una pausa, es también una oportunidad para cuidarnos y cuidar a los demás. Volver a casa sanos y salvos debe ser siempre el objetivo. La vida no admite reinicios, y cada decisión al volante puede marcar la diferencia.