Crónica 12-10-2023

Cuidemos la casa común: UCM concretó reunión con diversas instituciones para prevenir incendios forestales

- En la instancia realizada en las dependencias de SENAPRED asistieron representantes de la Casa de Estudios Superiores, además de entidades como la Forestal Arauco, Forestal Mininco, Fundación CRATE, Fundación para la Superación de la Pobreza, SAG, CFT San Agustín Y CMPC.

Los incendios forestales en Chile durante el verano del 2023 cobraron la vida de 27 personas y destruyeron casi 2 mil viviendas, dejando a más de 5 mil damnificados. Con el objetivo de evitar repetir estas alarmantes cifras, la Universidad Católica del Maule (UCM) está comprometida en trabajar en la prevención y el cuidado de la “casa común”, primero desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FACAF) y luego desde toda la comunidad universitaria para dar apoyo a los territorios.

Debido a ello, el decano de la FACAF, Claudio Fredes, junto al director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Carlos Bernales, convocaron a representantes de diversas instituciones regionales, tales como la Forestal Arauco, Forestal Mininco, Fundación CRATE, Fundación para la Superación de la Pobreza, SAG, CFT San Agustín Y CMPC.

Tras el encuentro, el decano de la FACAF destacó que: “Primero viene un trabajo interno con las empresas forestales y el CRATE que tienen experiencia en activación de comunidades para prevenir incendios forestales, para organizarnos y definir claramente nuestro rol en esta campaña. En segundo lugar, debemos organizarnos como Facultad para integrarnos activamente con nuestros estudiantes, para formar ‘Brigadistas de Prevención de Incendios’ en las comunidades de la diócesis y en las comunidades de nuestros propios estudiantes”, indicó.

“Sería ideal que toda la comunidad universitaria de Talca y Curicó se integrara a esta campaña por cuidar la casa común, acogiendo el llamado reciente del Papa Francisco (4 de octubre de 2023) en la ‘Exhortación Apostólica Laudate Deum a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática’”, recordó Fredes.

En dicha instancia, el Sumo Pontífice señaló: “Han pasado ya ocho años desde que publiqué la carta encíclica Laudato si’, cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre”, sostuvo, ante lo cual el decano de la FACAF respondió que “estamos reaccionando”.

En tanto la académica de la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales de la UCM, Carmen Bravo resaltó la importancia de comunicar la prevención para el cuidado de la “casa común” ante los incendios forestales.

“Una muy buena posibilidad que tenemos es la prevención y ahí tenemos que utilizar recursos, justamente la tecnología que tenemos hoy día disponible para la detección oportuna, para la prevención y también es muy importante la colaboración de la comunidad local y también la que llegue a un lugar (turistas) para poder conocer el territorio, valorarlo y conocer en qué impacta cada una de sus actividades. Tenemos que trabajar fuertemente en eso para evitar las ocurrencias y así no enfrentarnos a una propagación tan alta”, sostuvo.

La reunión de coordinación fue realizada en las dependencias del SENAPRED y su director regional, Carlos Bernales hizo hincapié en la forma en que se busca aplicar estas medidas.

“Vamos a trabajar colocando todos los recursos y la experiencia que tiene cada una de estas instituciones en el trabajo territorial con las comunidades, poniéndolas a disposición de la Universidad Católica del Maule para que ellos, a través de su departamento social-pastoral y también con la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales, puedan trabajar con los estudiantes y traspasar esta información al CFT San Agustín, empezando por la comunidad estudiantil, para llegar a sus respectivos hogares, a sus respectivas comunidades y que sean agentes multiplicadores de la prevención de incendios forestales de la región del Maule”, comentó Bernales.

Comprometidos

Todos y todas las representantes de las instituciones reunidas, se comprometieron en aportar para la prevención de incendios forestales en la región del Maule desde sus áreas. Así lo afirmó el jefe patrimonial de la Forestal Arauco.

“Vamos a colaborar en todas las instancias que podamos, desde los conocimientos que tenemos, la experiencia que llevamos en el tema, y aportando también en los lugares donde estamos trabajando para poder incorporar el conocimiento y lo que llevamos avanzado en este trabajo de fortalecimiento de las respuestas de las comunidades (…) El tema de prevención de incendios, nos afecta a todos, por lo tanto es importante involucrarlo en todas las actividades económicas que se desarrollan en el país y siendo liderada por una institución universitaria le da una alta credibilidad”, Indicó.

Mientras que el jefe del área de relacionamiento Maule de CMPC, Arturo Ahumada, comentó que la papelera está comprometida con la prevención de incendios y destacó el rol de la UCM.

“Es un drama para nuestro país y hemos asistido gustoso a la convocatoria que nos ha hecho la Universidad Católica del Maule y el SENAPRED, nuestra forma de aportar va a ser participar activamente, estamos sentados en todas las mesas de prevención de la región porque entendemos que este es un problema que, país (…) Primera vez que veo que una universidad toma una iniciativa de esta naturaleza y por eso estamos gustosos de participar y apoyar esta gestión. Es sumamente importante que la comunidad universitaria y académica se involucre activamente en este drama que está viviendo nuestro país y no solo nuestro país, como vemos en las noticias, es un problema ya de carácter mundial”, cerró.