Política 01-06-2023

Culminan votaciones del anteproyecto por la comisión experta



Con la satisfacción de haber cumplido su misión, los miembros de la Comisión Experta dieron por aprobados los 14 capítulos que forman parte de la propuesta de anteproyecto para una nueva Constitución, que el próximo 7 de junio será entregada al Consejo Constitucional.

El último debate sostenido por los comisionados (as) giró en torno a los “Procedimientos de Cambio Constitucional”, que dice relación con cualquier cambio que se quiera realizar a la futura Carta Fundamental, para lo cual deberá contar con el voto a favor de tres quintos (60%) de los diputados (as) y senadores (as) en ejercicio.

Estos mecanismos podrán ser iniciados tanto por mensaje del Presidente de la República como por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional.

El comisionado Hernán Larraín destacó que es imprescindible contar con mecanismos que permitan que la Constitución se vaya acondicionando a la realidad política, económica, social y cultural.

El próximo 7 de junio, la propuesta de anteproyecto que este martes terminó de votarse será entregado al Consejo Constitucional que trabajará con él para el texto final de la nueva Constitución.