Editorial 25-02-2024

Cultivar los talentos en la música y las artes

El inicio del año escolar 2024 en cuanto a las clases tradicionales como las conocemos, no es el único camino que se abre para alumnas y alumnos de los diferentes establecimientos educacionales de la zona.



Se trata al mismo tiempo de las actividades culturales que abren sus puertas para que niños y jóvenes puedan cultivar sus talentos y hacerse parte de la oferta que se presenta por estos días en las entidades que existen por ejemplo en la comuna de Linares.



Una de ellas es la Escuela de Música y Artes Felipe Cubillos de Linares, que ubicada en Villa Los Portones recibe a pequeños desde los 4 años hasta que llegan al cuarto medio para ser parte de sus clases particulares y grupales siendo una alternativa válida que por 20 años se consolida en la capital provincial.



El llamado es a informarse, buscando en las redes sociales estas alternativas ya que son varias las agrupaciones que ya se encuentran iniciando su período cultural 2024.



Una ventana no menor para quienes desean utilizar su tiempo en actividades no necesariamente deportivas y ven en el campo cultural o de la música una sana oportunidad de recibir nuevos y variados conocimientos.