Crónica 23-02-2023

Cuota chilena de captura del jurel tendrá un aumento histórico este año

Por resolución de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS), durante 2023 Chile podrá extraer jurel por un total de 716 mil toneladas de jurel, lo que representa 135 mil toneladas más que el año 2022.





Un incremento histórico tendrá este año la cuota chilena de captura de jurel en el Pacífico Sur, al pasar de 581.074 toneladas en 2022, a 716.758 toneladas en 2023.



Este aumento, de 23,4%, fue obtenido por Chile en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS) durante su última reunión realizada en Manta, Ecuador, y está en línea- según explicó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas- con los objetivos que se había fijado el Gobierno de lograr una asignación de acuerdo con la participación efectiva de Chile en esta pesquería.



Durante la negociación, Chile subrayó la muy positiva situación del recurso. “El estatus del stock se estimó subexplotado, con una biomasa desovante muy superior a la que corresponde al rendimiento máximo sostenible y con una mortalidad por pesca muy inferior a la que genera dicho rendimiento”, explicó Salas.



Agregó que esta condición se ha alcanzado por una combinación de una gestión precautoria basada en un plan de recuperación, una regla de control de capturas y un aumento de los niveles de reclutamientos en los últimos años. “Por lo tanto, Chile puede atribuirse un rol significativo en la recuperación de este recurso”, afirmó.



La nueva asignación



La OROP-PS está conformada actualmente por 16 países miembros (Australia, Chile, China, Islas Cook, Cuba, Ecuador, Unión Europea, Islas Faroe, Corea, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Federación Rusa, China Taipéi, Estados Unidos y Vanuatu) y tres miembros no cooperantes (Belice, Curazao y Liberia). De acuerdo a sus atribuciones, esta organización fija una Captura Total Permisible (TAC) para toda el área de distribución del recurso y establece asignaciones por Estado en dicha área. En este caso, Chile negoció y obtuvo una asignación histórica en la pesquería del jurel a nivel global.



La entidad decidió- en base a los buenos resultados informados por el comité científico- aumentar la cuota anual general, para todos los países, a 1.080.000 toneladas; lo que representa un incremento de 180.000 toneladas en relación con el 2022.



Además, Chile incrementó su asignación en relación con el año 2022 en 1,8032%, subiendo a 66,367%. Esta asignación corresponde a una cuota para el país de 716.758 toneladas, lo que representa 135.684 toneladas más que en el año recién pasado.



Tomando en cuenta un valor de entre US$ 280 y US$ 300 por tonelada de jurel, de los últimos meses, este aumento de 135.684 toneladas tiene una valorización que va entre los US$ 37,991 millones y US$ 40,705 millones. En tanto, el valor total de la cuota asignada para Chile este año estará en el rango de US$ 200,692 a US$ 215,027 millones.



Representación chilena



La delegación chilena que asistió a la reunión de Manta estuvo encabezada por el subsecretario Julio Salas, que estuvo acompañado por representantes de la Cancillería y de la Armada de Chile. También asistieron, en calidad de observadores, dirigentes de organizaciones de empresas pesqueras y, por primera vez, fueron convocadas las organizaciones de la pesca artesanal.



Si bien los representantes de los gobiernos de cada país son quienes toman las decisiones y asisten a los comités, según señaló el subsecretario Salas, durante todo el encuentro se dio un interesante intercambio con todos los actores que asistieron respecto de la importancia del aumento de la cuota para Chile, “un logro que sin duda va en beneficio del país”, dijo.



No obstante, precisó, “el claroscuro es la inequitativa distribución de este incremento, debido al actual sistema de fraccionamiento que es desfavorable para los pescadores artesanales”. Agregó que, “precisamente, este tema estuvo presente recurrentemente durante los Encuentros con la Pesca que se desarrollaron en los últimos meses para recoger propuestas de todos los actores para una Nueva Ley y, con seguridad, se abordará en el proyecto que presentaremos este año”.