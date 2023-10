Deportes 11-10-2023

Curicano Abraham Paredes se quedó con la versión XVI de la Vuelta Ciclista Maule Sur 2023

- Autoridades linarenses y regionales no le dieron importancia a una prueba que tiene un gran prestigio

Quiero comenzar esta nota del ciclismo, para destacar a los municipios de Parral, Villa Alegre y Colbún por su valioso compromiso con esta versión del año 2023. Es una lástima que la comuna de Linares, y el gobierno regional le hayan quitado el piso a una prueba tan importante del ciclismo que cumplió 16 años. Pero, siempre hay una excepción, el concejal Christian González Monsalve, con sus propios recursos económicos contribuyó también al éxito de este evento deportivo. Se extraña la caravana multicolor en Linares, es de esperar que esto sirva como moraleja para que las autoridades se comprometan mucho más con el ciclismo y no lo dejen de lado, como fue el presente año.

Miguel Rumatz, Coordinador General de la Vuelta al Maule Sur, dijo: “comenzaron más de 90 participantes, y terminaron 60 producto de lo complicada que fue la prueba. Un agradecimiento especial para quienes nos apoyaron, San Gabriel, Buono, Comercial Ara, el concejal Christian González Monsalve, Mutual de Seguridad, Kiñe y los municipios de Villa Alegre, Colbún y Parral”.

En tanto, el presidente del club de ciclismo de Linares, Jorge Cuevas Rossel, señaló que “nuevamente fue un gran éxito la Vuelta al Maule Sur, en la versión número 16. Esta vez se realizó en 3 días con 4 etapas, habitualmente hacíamos 4 días y 5 etapas, quedamos corto en un día por un tema de financiamiento. No tuvimos recursos de algunos municipios que estaban comprometidos, pero igual salimos adelante con la vuelta. Agradecer a los municipios de Colbún, Villa Alegre y Parral. En la comuna de Colbún se realizó la primera etapa plana de 120 kilómetros, con un circuito que tuvo su partida y largada en el Lago Machicura. El día domingo, fue el turno de Villa Alegre con salida y llegada a la plaza de esa comuna hacia la ruta de Los Conquistadores, del camino que va hacia Cauquenes, en el sector El Boldo y regresando a Villa Alegre. En tanto que el día lunes, se realizó la contrarreloj individual, que nació desde el camino a Catillo, que se terminó en el mismo sector y por la tarde un circuito callejero en la Alameda Las Delicias, que fue todo un éxito con un marco de público interesante, por parte de los vecinos de la comuna de Parral, donde la comunidad pudo ver en acción lo más bella del ciclismo, un espectáculo maravilloso. Agradecer a Carabineros de Chile, por el trabajo desplegado, al club de ciclismo, y ambulancia que estuvo presente en cada etapa. El próximo año seguiremos contando con el apoyo de los municipios de Parral, Colbún y Villa Alegre, esperemos contar nuevamente con el apoyo del municipio de Linares como era una tradición en cada versión”.

VENCEDORES

Abraham Paredes, de Unión Ciclista Curicó, fue el vencedor de la vuelta en categoría Elite; en sub 23, Claudio Álvarez, Patagonia Austral Sunckel – Giant; en Master A, Patricio Baeza, Regional Pelarco; Junior, Ignacio Manbran, Ciclismo Las Rastras.

Clasificación General Por Equipos

1.- Unión Ciclista Curicó

2.- Patagonia Austral Sunckel-Giant

3.- Unión Ciclista Parral.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo