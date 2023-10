Opinión 08-10-2023

CURIOSIDADES



Luis Hernán Torres Aguirre



Han ocurrido algunos hechos que nos llaman la atención y por tanto nos deben convocar a la reflexión. Es algo extraño escuchar tanto discurso y, gárgaras en demasía, respecto de la democracia “Democracia Siempre”.

Lo curioso, no es que se hable de democracia, por el contrario, puesto que es efectivo que esta forma de gobierno debe ser el camino que a todos los países les debiera corresponder en cuanto a su gobernabilidad y por supuesto, que con que ello concuerda gran parte de la sociedad democrática. Sin embargo, llama la atención que sea la extrema izquierda el sector que se adjudique tan trascendente precepto, ya que, en la mayoría de los países en el mundo, los gobiernos de izquierda, no son precisamente quienes la practican y, por el contrario, su forma de gobernar es a través de dictaduras totalitarias.

“Democracia Siempre”, pero no es precisamente la extrema izquierda la indicada a dar catedra en tan trascedente política, puesto que, en Chile, nuestro país, se apoya a gobiernos como el de Cuba y Venezuela.