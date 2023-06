Crónica 23-06-2023

Curso gratuito de Sence: Con más de 100 nuevos conductores profesionales cuenta la región del Maule



• Los alumnos se capacitaron y obtuvieron su licencia A-3 y A-5, lo que les permite manejar vehículos de transporte de pasajeros y carga, respectivamente.



Un total de 140 personas fueron certificados por Sence en la región del Maule tras realizar cursos de capacitación A-3 y A-5, lo que les abre un amplio campo laboral ya que ahora pueden conducir vehículos de transporte de pasajeros y carga.

La ceremonia se realizó en el salón auditorio Abate Molina de la Universidad de Talca con la presencia de la seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal; la seremi de Transportes, Angélica Sáez Salazar; el director regional (s) de Sence, Oscar Morales Mejías y los concejales de Talca, Hernán Astaburuaga y Erwin Castillo Arancibia.

Los beneficiados realizaron estos cursos gratuitos del programa Sectorial Transporte de Sence de 228 horas (A-3) y 253 horas (A-5), que vienen con un subsidio de 3 mil pesos diarios y el pago de la licencia profesional que se gestiona en las respectivas direcciones del Tránsito.

Se trata de una importante puerta que se les abre en el ámbito laboral como lo indicó, Carlos Fuentes de Parral, quien se certificó el curso A-3, “estoy muy contento porque ha sido una bonita experiencia, lo que nos agrega un plus a la hoja de vida como trabajador. Además, se debe destacar que son cursos gratuitos a los que pueden acceder las distintas personas del país”.

Por s parte, Daniela Tapia de la comuna de Maule, agradeció el apoyo de Sence “porque actualmente esta licencia me ha permitido trabajar en un transporte escolar”.

Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, precisó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric está apoyando todo este tipo de iniciativas que permitan a las personas poder encontrar un nuevo trabajo, “sabemos que esta es una iniciativa muy importante en la región del Maule porque ahora podrán tener un empleo formal todas estas personas que realizaron el curso de conducción”.

En este sentido, el director regional (s) de Sence, Oscar Morales, recordó que esta certificación va de la mano con las gestiones que se han estado realizando bajo la mesa multisectorial de Trabajo y Transporte, “estas personas van a ser un importante aporte para la región, pues ya muchos de ellos están trabajando. Ellos tenían el oficio de conductores, pero no habían podido tener sus competencias que ahora obtienen con esta licencia profesional. Gracias al trabajo con la mesa multisectorial hemos estado llegando a diferentes comunas de la región con estos cursos como Pelluhue, Chanco y pronto estaremos en San Javier”, apuntó.

Para este segundo semestre se tienen estipulado abrir nuevos cursos de conducción profesional en la región del Maule, por ello las autoridades invitaron a la comunidad a estar atentos cuando estas capacitaciones sean abiertas a través de la página web www.sence.cl donde los interesados que cumplan con los requisitos pueden postular directamente con su rut y clave única.