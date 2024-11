Nacional 24-11-2024

CUT anuncia paro nacional en medio de críticas al cambio de criterio de contratos de empleados públicos

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) anunció esta tarde un paro nacional para el próximo jueves 28 de noviembre, en medio de la negociación que lleva adelante con el Gobierno para el reajuste del sector público. En ese sentido, uno de los temas que mayor conflicto ha generado es la denominada "confianza legítima", cuyo criterio fue modificado este año por la nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez.

Al respecto, la jefa del ente fiscalizador anunció que la institución ya no emitirá dictamen en esa materia. Ello implica que los trabajadores a contrata, de ser despedidos, por ejemplo, después de dos años, no podrán reclamar en Contraloría, por lo que deberán recurrir a la justicia. El presidente de la CUT, David Acuña, manifestó que "hemos visto cómo se ha puesto en cuestionamiento la labor pública, cómo hoy día no se han cumplido los compromisos y hemos querido empezar este inicio de mesa de negociación movilizados, porque es lo principal que tenemos, la principal arma que tenemos los trabajadores y trabajadoras". "Es por esto que el día jueves 28 de noviembre vamos a contar con un paro nacional, el primer paro nacional para poder reclamar tanto por nuestros derechos, por la estabilidad laboral, por la estabilidad salarial, pero sobre todo el peligro que hoy día se genera ante la renovación del contrato de muchos, de cientos, de miles de trabajadores públicos que hoy día ven lamentablemente en riesgo sus puestos de trabajo", enfatizó. Junto con esto, Acuña hizo un "llamado a todas la trabajadoras y trabajadores del sector público, a todos los trabajadores del Estado a que se sumen a este gran paro nacional con expresión en todas las regiones, para poder plantear nuestras necesidades: estabilidad laboral, estabilidad salarial y sobre todo tener beneficios para los trabajadores y trabajadoras". Según dijo, "nunca más vamos a retroceder en derechos para los trabajadores, es por esto que el inicio de nuestras negociaciones serán con movilización en las calles. Diálogo y movilización no nos van a quitar ninguna herramienta".