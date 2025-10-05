domingo 05 de octubre del 2025
    Nacional 05-10-2025
    Cyber Monday 2025: claves para evitar fraudes y comprar con seguridad
    Entre el 6 y el 8 de octubre se desarrollará una nueva edición del Cyber Monday, uno de los eventos de comercio electrónico más masivos del país, que reunirá a más de 650 marcas y tiendas con diversas ofertas en productos y servicios.
    Si bien la instancia genera gran expectativa entre los consumidores, también se incrementan los riesgos de fraudes digitales.
    Julio Briones, académico de la Escuela de Tecnología de la Universidad UNIACC, advirtió que es clave planificar las compras y tomar resguardos básicos.
    "Se debe hacer una lista de lo que realmente se necesita y definir un presupuesto máximo. Además, es recomendable revisar los precios con anticipación para confirmar que los descuentos sean reales y evitar comprar solo por impulso", señaló.
    En cuanto a las estafas más comunes durante estas fechas, Briones mencionó páginas falsas que imitan a las tiendas oficiales, correos o enlaces de phishing, y publicaciones fraudulentas en redes sociales con supuestos "súper descuentos".
    Por ello, llamó a "comprar solo en sitios oficiales y seguros (https://), evitar transferencias directas, activar alertas bancarias para monitorear movimientos y, en caso de dudas, no concretar la compra".
