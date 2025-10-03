Policial 03-10-2025

Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar de manera segura y evitar fraudes online



Octubre marcará el regreso de uno de los eventos de comercio electrónico más esperados en Chile: el Cyber Monday, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre. Durante estas jornadas, millones de consumidores se conectarán en busca de descuentos exclusivos en plataformas digitales, impulsando un volumen de transacciones para obtener productos y servicios en línea.

En eventos de alto tráfico digital como el Cyber, los intentos de fraude aumentan significativamente, afectando a miles de usuarios cada año. El crecimiento del comercio electrónico ha sido proporcional al incremento de los fraudes digitales, que cada año afectan a miles de usuarios en el país. Según el último estudio de Experian Chile, las ediciones anteriores del Cyber han superado los 100 millones de visitas en los sitios participantes, convirtiéndose en un escenario atractivo para los ciberdelincuentes.

Por ello, recomiendan no comprar desde el link que llega por WhatsApp o correo; usar contraseñas seguras y activar el doble factor de autenticación; o no entregar datos personales por chat o llamadas.

