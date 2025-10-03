viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 03-10-2025
    Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar de manera segura y evitar fraudes online
    Publicidad 12

    Octubre marcará el regreso de uno de los eventos de comercio electrónico más esperados en Chile: el Cyber Monday, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre. Durante estas jornadas, millones de consumidores se conectarán en busca de descuentos exclusivos en plataformas digitales, impulsando un volumen de transacciones para obtener productos y servicios en línea.
    En eventos de alto tráfico digital como el Cyber, los intentos de fraude aumentan significativamente, afectando a miles de usuarios cada año. El crecimiento del comercio electrónico ha sido proporcional al incremento de los fraudes digitales, que cada año afectan a miles de usuarios en el país. Según el último estudio de Experian Chile, las ediciones anteriores del Cyber han superado los 100 millones de visitas en los sitios participantes, convirtiéndose en un escenario atractivo para los ciberdelincuentes.
    Por ello, recomiendan no comprar desde el link que llega por WhatsApp o correo; usar contraseñas seguras y activar el doble factor de autenticación; o no entregar datos personales por chat o llamadas.
    Freddy Mora | Imprimir | 24

    Otras noticias

    Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
    Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
    Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de droga en Curicó
    Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de…
    Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros
    Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros
    Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026
    Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026
    Incautan en Talca más de una tonelada de cable de cobre
    Incautan en Talca más de una tonelada de cable de cobre
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para